Foro urge investigar los problemas del Piles y dice que «con nosotros no ocurrían» Desembocadura del río Piles, donde se concentran los problemas de estas semanas. / D. ARIENZA La oposición pide pasar «de las palabras a los hechos» y el PP, datos de viviendas no conectadas a la red de saneamiento I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 11 octubre 2019, 02:20

«Estos vertidos en el Piles que no se corresponden con alivios del sistema de saneamiento no ocurrían en años pasados», apuntó ayer el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, sobre el episodio de «malos olores y peces muertos» que el miércoles obligó a activar una vez más el protocolo anticontaminación con la toma de muestras para unos análisis cuyos resultados el Ayuntamiento prevé tener «a principios de la próxima semana». El concejal recordó que los problemas en la playa durante el gobierno de Foro coincidieron con días en los que los colectores se vieron superados por fuertes lluvias, lo que llevaba a la red a evacuar el caudal sobrante al río. Pero no hubo problemas cuando no se daban estas circunstancias. «Han de investigarlo», apuntó.

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, pidió «pasar de las palabras a los hechos y no limitarse a corroborar lo que todos los gijoneses sabemos desde hace años, que es que el Piles está contaminado». Apuntó que «basta un paseo para ver que en su tramo final el río está cegado por la arena, lo que impide que desagüe y se convierta en una enorme charca llena de algas y en la que se vierten emisiones fecales. Si a eso añadimos las altas temperaturas que tenemos, el cóctel provoca lo que estamos viendo». Urgió al Ayuntamiento a limpiar el tramo urbano del cauce y a exigir al resto de administraciones «que empiecen a actuar, porque no sé si están esperando a que mueran todos los peces y aves del río o a que enfermen los bañistas y los surfistas de la escalera 15».

También Yolanda Huergo, de Podemos, reclamó «una solución ya ante este constante 'déjà vu'». Alberto López-Asenjo, del PP, confió en que las medidas prometidas por el concejal de Medio Ambiente «se hagan con la máxima celeridad» y anunció que pedirán información sobre las zonas residenciales próximas al río que no están conectadas a la red de saneamiento. Eladio de la Concha, de Vox, pide «un informe definitivo que identifique el problema, porque a veces hay demasiados estudios y poca ejecución».