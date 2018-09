Foro urge la prohibición de los barcos como pisos turísticos Carmen Fernández. / E. C. «El vacío legal frena el desarrollo de aquellas empresas que cumplen todos los requisitos», dice la diputada regional Carmen Fernández V. TREVIÑO GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 03:36

«La holgazanería del Gobierno asturiano para poner coto a los alquileres de barcos como pisos turísticos daña gravemente el sector hotelero asturiano, al que ni se ayuda ni se protege». La diputada de Foro y portavoz de Turismo en la Junta General, Carmen Fernández, criticó ayer de forma contundente la ausencia de regulación sobre los usos de los barcos como viviendas vacacionales. En opinión de Fernández, además, la Consejería de Infraestructuras y las Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés «son cómplices activos» de este tipo de prácticas.

Para la diputada forista el vacío legal supone un problema que «frena el desarrollo de las empresas turísticas que sí cumplen todos los requisitos exigibles para poder ofertar sus servicios y ahora ven cómo los propietarios de barcos ofrecen públicamente sus embarcaciones para que las familias duerman en ellas sin ningún tipo de control», sentenció.

En este sentido, recordó que hace unas semanas su partido defendió en la Junta General una iniciativa para que el Gobierno regional tome las medidas necesarias para acabar con este tipo de fraudes, defendiendo también la «necesidad de modificar la obsoleta ley de Turismo asturiana» que -dice Fernández-, no cuenta con un régimen sancionador contundente.

Por esta razón, Foro planteará en la Junta General del Principado de Asturias una proposición no de ley que «prohíba alojar huéspedes y viajeros en embarcaciones de recreo amarradas en nuestra costa».

Práctica alegal

Foro critica que «Asturias no dispone de una Ley de Puertos, por lo que no existe regulación alguna del usos de barcos amarrados en los puertos asemejables a viviendas turísticas». La polémica surgió después de conocerse, este mismo verano, la existencia de al menos dos yates y un velero ubicados en la costa gijonesa convertidos en apartamentos flotantes. Ante las primeras críticas surgidas en torno al asunto, la Consejería de Turismo del Principado señaló que «al no existir normativa turística que regule la actividad, la práctica es totalmente alegal».