'Fortnite', el videojuego que lo peta Los niños hacen cola para probar algunos de los videojuegos. :: FOTOS: DANIEL MORA El espacio de Nintendo en Poniente reúne a decenas de niños que disfrutaron de títulos como 'Pokemon', 'Splatoon' y 'Just Dance' LAURA ARAUJO Jueves, 16 agosto 2018, 03:55

La playa de Poniente de Gijón acoge, desde ayer hasta el viernes, un espacio en el que poder probar todas las novedades de los videojuegos de Nintendo. No fueron pocos los niños que se acercaron a entretenerse con sus personajes favoritos en las diferentes zonas habilitadas para ello. En las pantallitas, pantallas y en la pantalla gigante disponibles se encontraban los últimos lanzamientos de la empresa para Nintendo Switch, una consola que se puede utilizar tanto en el hogar como de forma portátil. Se trata de aventuras gráficas como 'Pokkén Tournament', 'Donkey Kong Country: Tropical Freeze', 'Fortnite' y 'Rocket League'. Los niños comenzaron a hacer cola en el momento en el que se abrió el espacio, a las seis de la tarde. «Hay mucha gente para la hora que es, y con este sol. En otras ciudades por las que hemos pasado, no había tanta expectación tan pronto», comentaba Jesús León, coordinador del estand.

Todos los niños están de acuerdo en una cosa: los videojuegos son muy adictivos. Para algunos como Daniela, lo mejor de ellos es que «te permiten divertirte con tus amigos cuando juegas 'online'», además de que permiten conocer «gente nueva». La niña confiesa que tiene cajones y cajones llenos de juegos, entre los que se quedaría, si se viera en la necesidad de escoger, con el fenómeno mundial 'Fortnite', alguno de la serie 'Just Dance' y 'Yoshi'. En el caso de Francisco Javier Armesto, gijonés de 13 años, comenta que el primer título al que le dedicó tardes fue el 'Mario Kart'. Lo que destaca de los videojuegos es que «te obligan a esforzarte para ganar una partida. De los de la Wii tengo un cajón casi lleno», dice. Sus favoritos: 'Fortnite', 'GTA' y 'Little Big Planet'. Sergio Puente, de 13 años, cuenta que sus favoritos desde siempre son los de la saga 'Pokemon'. Su clasificación la lidera 'Pokemon Tournament', seguido de 'Splatoon 2' y 'Dragonball Xenoverse 2'. Ana González, que viene desde Guadalajara, no se queda corta con los videojuegos que atesora en su casa. «Juego porque son muy divertidos». Ella, duda en la elección, pero se queda con 'Splatoon 2', 'Pokemon' y 'The Legend of Zelda'.

Los juegos que más se están demandando en el espacio son 'Fortnite' y 'FIFA', «que parece que no es un juego de toda la vida, pero cuando cerramos es el que más tenemos que gestionar por las colas y los horarios», comenta el coordinador. ¡A jugar!