Fueyo anima a que «nadie quede fuera de juego» para hacer iglesia y barrio

Las dos grandes pasiones de su vida, el fervor religioso y el Sporting, afloraron ayer en Fernando Fueyo (Gijón, 1937) durante el caluroso homenaje que vecinos y feligreses tributaron al popular sacerdote por sus más de 35 años de servicio al barrio de El Coto y a la parroquia de San Nicolás de Bari. No quisieron perderse tampoco al acto ediles de todos los signos políticos, un gran número de religiosos ni el comisario jefe de la Policía Nacional, Dámaso Colunga.

«Para hacer iglesia y hacer barrio debemos estar todos implicados. Nadie puede quedarse en fuera de juego ni lavarse las manos». Ese fue el mensaje que el también histórico capellán rojiblanco transmitió nada más descubrir la placa con su nombre en los jardines situados delante del templo parroquial de El Coto.

01:24 Vídeo. El párroco Fernando Fueyo recibe el homenaje de la ciudad de Gijón / CANAL 10

Fueyo tiró de retranca para hacer constar que lo suyo es «un homenaje prepóstumo», ya que los reconocimientos de este tipo se suelen hacer con personas que ya fallecieron. «Así se hizo con Plans, Roncero, Constantino el fotógrafo, Dioni Viña el rey mago...», enumeró sobre algunos de «los artilugios» para la posteridad que el Ayuntamiento ha ido diseminando en el entorno de su parroquia. «Incluso en la reunión que tuve esta semana en el arciprestazgo me dijeron que si quería para mi 'lápida' ramo de flores o corona; es para pensárselo», bromeó.

También recurrió a la sorna para hacer constar que en la placa «me pusieron un año más (nació en 1937 y no en 1936)» e indicar que el dibujo de su retrato en el monolito «parece una mezcla entre Jesús Gil y Juan XXIII; yo soy más delgadín, no tan gordu, pero de esos dos me quedo sin duda con el segundo».

Fueyo reivindicó «este reconocimiento que me presta como un homenaje a la comunidad parroquial, porque un cura solu no haz nada». Un reconocimiento que también hizo extensivo a sus compañeros de vocación en el arciprestazgo. «Gijón tiene la suerte de tener unos curas impresionantes», afirmó. El homenajeado también tuvo palabras de agradecimiento para la Corporación -«incluso con presencia de concejales que no frecuentan el templo»-, su familia y sobre todo los feligreses y vecinos que le han arropado durante su larga trayectoria pastoral. «Hemos ido envejeciendo con el barrio de El Coto», constató recordando los 2.342 difuntos a los que ha despedido desde que tomó las riendas de la parroquia en la década de los ochenta del pasado siglo. Primero en el gimnasio de la Dominicas, luego en un semisótano de la calle Quevedo y desde 1992 en el actual templo.

Tras sucesivas prórrogas a petición del arzobispo está decidido a jubilarse este próximo verano. «De movimientos estoy mal», lamentó

También tuvo tiempo para hablar de su querido Sporting. «Ojalá esta tarde-noche acabe bien», decía por el partido en Málaga para alborozo de los presentes. Y sobre el derbi contra el Oviedo fue categórico: «No tiene sentido la protesta. No es gol anulado porque el árbitro pitó la falta antes de Ibra y además el penalti que nos hicieron fue como una casa».

La edil de Hacienda, Ana Braña, y el presidente vecinal de El Coto, Christian Guisado, se encargaron de glosar la figura del sacerdote. Guisado incluso se arrancó con el kirundi, lengua de Burundi, país donde el párroco de El Coto estuvo de misionero una década. «Has trabajado muy bien y que Dios te bendiga», le dedicó el joven dirigente vecinal, que definió a Fueyo como «un cura de exterior».