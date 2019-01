Del Fueyo lamenta «profundamente» la marcha de Alonso pero defiende que Podemos es «útil» para el cambio JORGE PETEIRO El portavoz municipal de Xixón Sí Puede ha dejado claro que todo el mundo en el grupo municipal pudo trabajar con «la máxima libertad, autonomía e independencia» para poder desarrollar sus actividades EUROPA PRESS Jueves, 10 enero 2019, 16:18

El portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí PuedeMario Suárez del Fueyo ha lamentado este jueves «profundamente» la salida de Podemos del hasta ahora edil gijonés David Alonso, al tiempo que ha defendido que la formación morada sí es una herramienta« útil» para el cambio.

Del Fueyo ha agradecido a Alonso su labor en el Ayuntamiento de Gijón y ha dejado claro que todo el mundo en el grupo municipal pudo trabajar con «la máxima libertad, autonomía e independencia» para poder desarrollar sus actividades.

Ha insistido, en este caso, en que no se puso «ninguna cortapisa» al trabajo de los concejales y que ninguno de estos tuvo discrepancias políticas o municipales con el grupo municipal. Al margen de esto, ha remarcado que Podemos sí es una herramienta útil y sus decisiones son colectivas, algo en lo que, según él, consiste la esencia de los partidos y las organizaciones en general.

Pese a ello, ha recalcado que en Gijón todas las decisiones tomadas, buenas, malas o regulares, «las tomó Gijón, nunca jamás Asturias, ni Madrid ni España interfirió en ninguna de las decisiones, ni incluso en las más polémicas«, ha asegurado. Ha añadido, además, que la vida de un partido tiene mucho trabajo y hay que coordinarse con la política regional y estatal, aunque no siempre puedas estar de acuerdo.

Respecto a lo hablado con Alonso, ha reconocido que no le dijo nada de que se iba a otro proyecto político, solo que Podemos no es instrumento válido pero nada más, según él. Del Fueyo, tras la marcha de dos ediles en este mandato, ha entonado el 'mea culpa' y ha señalado que algo no deben estar haciendo bien, para precisar que se fueron por razones muy distintas.

Sobre la cuestión de no llegar a acuerdos con la izquierda para desbancar a la derecha de la Alcaldía, ha recalcado que en 2015, en el Consejo Municipal de Podemos solo una persona votó a favor de que hubiera un apoyo al PSOE, ,y no era David Alonso, mientras que en la asamblea celebrada por esas fechas, hubo 398 en contra y dos abstenciones. Ya en junio de 2018, ante una posible moción de censura, solo una persona apoyaba aparentemente esta, y no era tampoco Alonso, según él. H

Del Fueyo, asimismo, ha sostenido que ha tenido muy pocas discrepancias de política municipal con Alonso. Sobre quién sustituirá a este, ha apuntado que aún no pudo contactar con Sara Odriosolo, la siguiente en la lista electoral. Según sus estimaciones, la persona que le sustituya debería poder tomar posesión de su cargo en el Pleno de febrero.