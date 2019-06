Fulgencio Argüelles reedita 'Los clamores de la tierra' Samuel Castro, Fulgencio Argüelles y Ángeles Caso. / PALOMA UCHA José Javier Esparza completa con 'San Quintín' la ronda de presentaciones de novela histórica en una exitosa feria JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Lunes, 17 junio 2019, 01:47

Cuando cierra una feria del libro, no termina, sino que comienza a germinar entre las manos de todos los que han pasado por ella y se han polinizado de historias que florecerán en sus cabezas mientras devoran los ejemplares recolectados. Y así, desde hoy, la FeLiX19 ha comenzado su crecimiento que irá dando sus frutos a lo largo de los próximos meses.

La última presentación de la feria reservó una sorpresa. La reedición de la que fuera una de las obras más reconocidas del allerano Fulgencio Argüelles: 'Los clamores de la tierra'. Publicada por primera vez en 1996, estaba ya descatalogada. «Es una gran novela escrita por alguien que todavía cree que contar historias es algo más que juntar palabras», describió Ángeles Caso, presentadora del autor en la feria y coeditora de la obra. Con su editorial, La letra azul, y en colaboración con la editorial Trabe, «nos juntamos para recuperar novelas escritas en Asturias y que han dejado de estar disponibles», aclaró.

Argüelles explicó que para él los libros son como hijos que un día se van. «Pero de pronto vuelven tras navegar por el mundo. Y este libro ha vuelto porque hay gente dispuesta a abrazarlo», dijo. Aunque no suele volver a leer sus propios libros, en este caso no le quedó más remedio. «Me encontré con una forma de narrar que ya no es la mía, y no me reconocía en él. Así que decidí reescribirlo. No he cambiado la historia, pero sí la expresión, y el resultado me ha dejado muy contento».

Se trata de una crónica histórica de los primeros años del reinado de Ramiro I (843-850), monarca constructor y vara de la justicia. «La escribí porque no la encontré en las librerías. Era un periodo de la historia que me interesaba mucho porque fue especialmente singular», recordó. Describe los años oscuros de consolidación de una dinastía real que perdurará en España hasta nuestros días. «Un anciano rey, acosado por los supervivientes del viejo orden social, por las invasiones sanguinarias de los normandos y la constante amenaza de los musulmanes. Es considerado el primer inquisidor porque quemó en la hoguera a numerosos magos y brujas. Quería hacer de Oviedo una nueva Toledo, núcleo de la cristiandad», resumió Argüelles.

'Se armó la de San Quintín'

El novelista especializado en «reconstruir la identidad española a partir de su historia», José Javier Esparza, también presentó ayer en la FeLiX19 su última creación: 'San Quintín'. En ella cuenta a través de Julián Romero de Ibarrola, maestre de campo de los tercios de Felipe II, los acontecimientos que llevaron al Rey a sorprender a los franceses atacando esta localidad del norte de Francia en 1557. «Era un centro comercial de gran importancia en la época por su enorme riqueza y porque sus murallas, todavía medievales, eran bastante asequibles para un ejército del siglo XVI», explicó Esparza. «De aquel acontecimiento nos queda la expresión 'Se armó la de San Quintín'».

Vanessa Montfort presentó su última obra 'El sueño de la crisálida'. Tras el apabullante éxito de 'Mujeres que compran flores', ha creado una historia en la que una periodista que vive al límite su vida profesional decide dar un vuelco a su vida tras conocer a Greta, una monja con la que comparte un episodio de acoso laboral.