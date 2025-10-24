El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos operarios durante la instalación de la estructura modular. Román

Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos

Avintia instala los primeros paneles que darán forma a los 250 pisos para jóvenes. Mercadona se instalará en los bajos comerciales

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:38

Comenta

No es la primera vez que la construcción de un edificio causa expectación entre los vecinos, pero en el caso de las viviendas que se construyen en el solar de la antigua Escuela de Peritos ... , en Gijón, lo que llamaba la atención a los transeúntes era la instalación de unas llamativas estructuras modulares. Avintia comenzó ayer a instalar las primera piezas modulares que darán forma a los 250 pisos de alquiler para jóvenes que el Principado construye actualmente en dicha zona. La parcela de la antigua Escuela de Peritos empieza a tomar forma poco a poco con los bloques que albergarán los 250 pisos de alquiler destinados de manera preferente a menores de 35 años y cuyos precios, en función de su tamaño, oscilarán entre los 410 y los 668 euros al mes.

