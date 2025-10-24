Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos

No es la primera vez que la construcción de un edificio causa expectación entre los vecinos, pero en el caso de las viviendas que se construyen en el solar de la antigua Escuela de Peritos ... , en Gijón, lo que llamaba la atención a los transeúntes era la instalación de unas llamativas estructuras modulares. Avintia comenzó ayer a instalar las primera piezas modulares que darán forma a los 250 pisos de alquiler para jóvenes que el Principado construye actualmente en dicha zona. La parcela de la antigua Escuela de Peritos empieza a tomar forma poco a poco con los bloques que albergarán los 250 pisos de alquiler destinados de manera preferente a menores de 35 años y cuyos precios, en función de su tamaño, oscilarán entre los 410 y los 668 euros al mes.

El complejo residencial estará formado por tres cuerpos dispuestos de forma perpendicular con respecto a Manuel Llaneza y conectados entre sí en su parte posterior a través de pasillos, formando en superficie una especie de letra 'E'.

El Grupo Avintia, tal y como adelantó EL COMERCIO, ha optado por aplicar su sistema de construcción industrializada denominado 'ávita'. La constructora cuenta con una fábrica propia de paneles modulares, ávita Factory, en Aranda del Duero, de donde han llegado las estructuras que estos días se instalan en Manuel Llaneza. Este tipo de construcción tiene varias ventajas. Entre ellas, que es más barata y acorta los tiempos de edificación. En torno a un 30%.

La zona de viviendas para jóvenes se completará con un aparcamiento de 324 plazas que serán de rotación y que no podrán salir a la venta. Asimismo, en los bajos comerciales se instalará Mercadona, que continúa con su expansión en Gijón, donde acaba de inaugurar las nuevas instalaciones en la zona de El Molinón.