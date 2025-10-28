Las futuras viviendas de Peritos estarán listas en junio de 2026: «Es un hito en la construcción en Asturias»

Las obras de construcción de las 250 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en la antigua parcela de la Escuela de Peritos, en Gijón ... , avanzan a buen ritmo, cumpliendo los plazos «según lo previsto» y con mejoras notables en seguridad y tiempos de ejecución. «Si todo sigue así, las obras estarán terminadas en junio de 2026», afirmó este martes el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, durante una visita para comprobar la instalación de los primeros paneles modulares del edificio.

Se trata de la primera edificación industrializada de Asturias, lo que supone «un hito en la historia de la construcción de vivienda en la región» y «marca un antes y un después de cara al futuro», destacó el consejero, aludiendo a la iniciativa de la Dirección General de Vivienda por situar las políticas de vivienda como una prioridad en la agenda política del Gobierno autonómico.

El proyecto emplea la tecnología desarrollada por Habita, del grupo Avintia, basada en paneles portantes estructurales compuestos por varias capas que integran incluso el aislamiento térmico. Estos paneles conforman de manera modular las paredes y fachadas del edificio, mientras que otros paneles transversales aportan rigidez al conjunto. «El sistema funciona como un mecano», explicó la directora técnica de Avintia Inmobiliaria, Cruz López-Huerta. «A medida que se van ensamblando los paneles, se completa la estructura del edificio hasta alcanzar la planta de cubierta. Una vez allí, se pasa a los trabajos interiores, donde se instalan las divisiones de las viviendas y los baños industrializados, que se colocan en paralelo a la ejecución de la estructura», señaló.

Además de los paneles y los baños prefabricados, las escaleras también son industrializadas, lo que permite acelerar significativamente los tiempos de construcción respecto al sistema tradicional. El resultado es una envolvente del edificio completada «en un plazo mucho más corto, con mayores garantías de precisión y seguridad», remarcó la directora técnica de Avintia.

Siete fases simultáneas

Según los responsables de la obra, actualmente hay once paneles modulares colocados, todos ellos instalados entre el viernes y este martes. «Se pueden llegar a colocar de seis a ocho paneles por día», apuntó López-Huerta. «Si se mantiene la progresión prevista, en unos seis meses estarán colocados todos los paneles», añadió.

También el consejero aprovechó la oportunidad para destacar la rapidez en los trabajos. «Lo que hace diez meses era una superficie inmensa comienza a tomar forma, donde vemos hasta siete fases distintas de ejecución que avanzan de manera simultánea para cumplir los objetivos marcados», añadió.

Saneamiento y abastecimiento

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, celebró los avances y la colaboración institucional que ha hecho posible la promoción de viviendas para jóvenes en la parcela de Peritos: «Estamos muy contentos de ver cómo progresa una obra de gran calado para la ciudad. Ha supuesto importantes retos administrativos y, desde el Ayuntamiento, hemos agilizado numerosos trámites, incluso modificando el Plan General de Ordenación mediante la Ley de Urgencia para hacer realidad estas 250 viviendas», recordó.

Martínez Salvador adelantó además que esta misma semana se adjudicarán las obras de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) destinadas a garantizar las redes de saneamiento y abastecimiento en el entorno del nuevo complejo residencial.

El proyecto, impulsado por el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, tiene como objetivo «facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler asequible a 250 núcleos familiares jóvenes», una necesidad social destacada por ambas administraciones.