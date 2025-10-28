El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (cuarto por la izquierda), este martes, durante su visita a las obras de construcción de 250 viviendas en la parcela de Peritos, en Gijón. María Agra
Alquiler asequible para jóvenes

Las futuras viviendas de Peritos estarán listas en junio de 2026: «Es un hito en la construcción en Asturias»

La construcción, pionera en edificación industrializada en la región, ya tiene instalados once paneles modulares y se prevé concluir estos trabajos «en seis meses»

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 18:47

Comenta

Las obras de construcción de las 250 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en la antigua parcela de la Escuela de Peritos, en Gijón ... , avanzan a buen ritmo, cumpliendo los plazos «según lo previsto» y con mejoras notables en seguridad y tiempos de ejecución. «Si todo sigue así, las obras estarán terminadas en junio de 2026», afirmó este martes el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, durante una visita para comprobar la instalación de los primeros paneles modulares del edificio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022
  8. 8 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Nos duele en el corazón haberle perdido»
  9. 9

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las futuras viviendas de Peritos estarán listas en junio de 2026: «Es un hito en la construcción en Asturias»

Las futuras viviendas de Peritos estarán listas en junio de 2026: «Es un hito en la construcción en Asturias»