Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías» La XXXI promoción de la Policía Local de la Escuela de Seguridad Pública recibió sus diplomas, de ellos, 20 formarán parte de la plantilla gijonesa

E. C. Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

La Policía Local de 25 concejos sumará en los próximos días a 93 jóvenes más. De todos ellos, un total de veinte se unirán a la plantilla de Gijón y tomarán posesión del cargo el próximo lunes 29 de septiembre. Este jueves la XXXI promoción de la Policía Local de la Escuela de Seguridad Pública del Principado dio por concluida su formación con la entrega de diplomas en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro.

«Tengo familia policía. Mi padre es policía y mi tío también», señaló Elena Rodríguez, quien lucía con orgullo su uniforme de policía local. Desde pequeña tuvo muy claro que ella quería continuar la saga familiar. «He visto cómo es este trabajo desde que era una niña», explicó. Pero, a veces las ideas no están tan claras desde el principio. «La estabilidad viene del trabajo y cuanto más vas conociendo cómo es, siempre sale la vocación», comentaba otro de los agentes tras recibir su diploma.

Tras superar con éxito los exámenes de la oposición, los alumnos comenzaron el curso en La Morgal en el mes de mayo. Recientemente lo han concluido. Dicha formación especializada tuvo una duración de mil horas. Dentro del centro, hay tres galerías de tiro, un aula de informática, aulas con diferentes capacidades, dotadas con ordenador y cañón, así como un bulevard de prácticas y una pista de prácticas de excarcelación para que los agentes tengan una completa instrucción en todas las dimensiones que puede acarrear su servicio público. Algunas de las formaciones que han llevado a cabo durante su estancia en la escuela han sido en autodefensa, prácticas de tiro, técnicas de rescate, educación vial o primero auxilios.

El acto de clausura estuvo presidido por la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, Begoña Huergo. También asistieron el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, y la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo. Asimismo, los policías estuvieron arropados por sus familias y allegados.

Temas

Gijón