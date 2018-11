A Catar se lleva la Escalerona de Oro

'Este otoño codorniz'. Este es el nombre del pincho que se alzó ayer con la Escalerona de Oro del XI Campeonato de Gijón de Pinchos. El bocado ha sido elaborado por el restaurante de reciente apertura A Catar Gastronomía (en el local del antiguo Calixto y 985). Recogió la distinción y el testigo de David Mena de Dosmasuno, ganador del año pasado, Luis Menéndez. Se trata de un joven cocinero que inició su andadura de la mano de chefs reputados como Jose Mari Arbelaitz, la familia Loya y, fuera de nuestras fronteras, de la mano de Latour. El establecimiento de la calle Trinidad, donde ha ideado su propuesta gastronómica triunfadora que emula a un nido de codorniz, es su primer proyecto en solitario.

La Escalerona de Plata fue para 11 Guajes (Rodrigo Roza) con 'Otoño 2018' y la de Bronce, para El Medio Lleno (Víctor Menéndez) con 'Las mil y una hoja'.

Los otros finalistas fueron: 8 Pasos, con 'Spicy'; Cafetería 20 Pa'Ka, con 'Sabores de otoño'; El Quinto, con 'Arroz con pitu'; Go Sushi, con 'Salmón fire go sushi'; Mar de Tapas, con 'Foie del Cantábrico'; Que no te lo cuenten, con el pincho 'Picnic'; Restaurante Ciudadela, con 'Bocadito de pato'; El Cencerro, con 'Bacalao ibérico'; y Vinos y Chacinas, con su propuesta 'Crunch'.

También figuran en el palmarés de galardonados La Cuadra de Antón, La Volanta y Ocean. Ese fue el podio en la categoría de pincho asturiano. Tres Punto Cero, El Rincón del Monje y la vinacoteca Geli Zarracina se repartieron el premio armonización con Oinoz. La mención especial Don Pelayo fue para las vinaterías Boheme, El Monje y El Viñedo.

La entrega de premios tuvo lugar en La Hacienda de La Llorea, con la presencia del concejal de Turismo, Jesús Martínez Salvador. En esta undécima edición han participado 120 establecimientos hosteleros.