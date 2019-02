«Para ser ganadores hay que liarse» La charanga de Los Restallones, ayer por la mañana, en el centro social de Santa Bárbara. / PALOMA UCHA Los Restallones llegan «con adrenalina» para defender el primer puesto de 2018 | La charanga traerá una historia «con diversas ramificaciones políticas sobre un tema asturiano muy de actualidad» MARLA NIETO Lunes, 25 febrero 2019, 06:16

Capaces son de construir una escena del futuro metrotrén gijonés que parece no acabar nunca de hacerse realidad o quizá se conviertan en mineros, y a través del escenario muestren el enfado de este gremio tras el cierre de las minas en el norte de España. Será por opciones... y más ellos, aficionados a dar de que hablar de lo lindo, siempre desde un tono humorístico e irónico, claro.

Los tipos charangueros que más ruido hacen y más teatro ofrecen, Los Restallones, fueron los ganadores del primer premio del concurso del antroxu el año pasado y dicen que éste «recrearán una historia» basada en un tema de moda asturiano y de mucha actualidad, «con canciones y monólogos en el Jovellanos y mucha percusión en el desfile».

DATOS DE INTERÉS Trayectoria 18 años. Títulos Defienden el primer puesto del pasado año. Suman ocho primeros títulos. Componentes La plantilla ha aumentado de forma significativa; de 49 a los 62 miembros actuales. Insignia Suelen incluir mucha percusión en sus coreografías así como temas políticos.

62 miembros

Después del subidón de adrenalina del pasado carnaval, Los Restallones aumentaron de forma significativa la plantilla, de unos cincuenta a sesenta y dos miembros: «La gente nos llamaba para participar, sobre todo por el hecho de haber sido los premiados». Y es que, aseguran, «hay que tener ganas de liarse, esto lleva mucho trabajo y si quieres ser competitivo y hacer algo bueno en el concurso, tienes que trabajártelo».

El portavoz, Francisco Rodríguez, reconoció que, a su pesar, «cada vez hay menos charangas», nueve en concreto este año, lo cual más que verlo como una ventaja a la hora de triunfar, «es una pena, porque ganar está bien pero el antroxu gijonés hay que mantenerlo vivo».

Más años, menos dinero

Cree que esta retirada de agrupaciones tiene que ver con el desembolso que conlleva y el envejecimiento del personal de siempre. A pesar de que las nuevas incorporaciones son jóvenes, en general, aseguró Rodríguez, «las generaciones que llegan no se animan a crear charangas».

Los Restallones, a diferencia de otras agrupaciones gijonesas, no actúan el resto del año «porque en verano, por ejemplo, todos trabajamos mucho y apenas tenemos tiempo libre». Además, este año cuentan con el plus de haber sido primeros el pasado antroxu, lo que implica «un plus económico».