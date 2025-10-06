El Garaje Asturias mantendrá su uso hasta que Patrimonio apruebe el supermercado

La noticia de que una cadena de supermercados asturiana planea instalarse en el local que ocupa el Garaje Asturias fue confirmada por la propiedad ... del establecimiento, si bien aseguran que la operación podría alargarse hasta dos años.

El mayor o menor tiempo en la ejecución del proyecto radica en que el equipamiento de la calle Santa Doradía cuenta con protección arquitectónica por lo que el cambio de uso dependerá de que el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Gijón de el visto bueno a la obra planteada por la cadena alimentaria. Una obra que no será sencilla porque el edificio en cuestión es una nave de estilo art decó con elementos intocables para el catálogo urbanístico como pudieran ser la fachada y las cerchas de hierro de su interior, una plataforma sostenida y construida por completo sobre hierros que confiere al garaje una especial singularidad. Solo la rehabilitación del tejado requiere aproximadamente una inversión de millón y medio de euros, según ha podido saber EL COMERCIO.

Los contactos entre los propietarios del Garaje Asturias, que este año cumple precisamente cien años y quienes lo regentan desde hace 86, y los responsables de la cadena alimentaria se iniciaron hace ya casi diez meses.

Alquiler de larga duración

En aquella primera reunión la cadena les trasladó su interés en transformar el garaje en uno de sus establecimientos. Abiertos a escuchar ofertas, aseguran que han recibido alguna otra porque se trata de una nave de tres mil metros cuadrados en pleno centro de Gijón lo cual resulta muy interesante como inversión. La transacción consistiría en un contrato de alquiler por al menos veinticinco años.

Este proyecto está, ahora en manos del Ayuntamiento, donde se tramita la licencia. Solo se llevará a cabo si las condiciones de Patrimonio permiten acometer la obra necesaria para instalar en esa nave una superficie alimentaria lo que transformaría por completo su interior. Por su parte, la propiedad del Garaje Asturias «ve con buenos ojos la operación», aunque quiere trasladar tanto a sus empleados como a sus clientes (cuenta con cien plazas fijas de parking para coche de larga estancia y más de doscientos vehículos estacionan cada día de manera rotatoria) la idea de que esta operación «no se llevará a cabo de un día para otro sino que una vez que se conozca qué se puede hacer empezaremos a hablar de qué se va a hacer y eso puede llevar casi dos años. Lo que tenemos claro es que no lo vamos a vender jamás, pero tampoco queremos que se deteriore».

Miguel García de la Cruz

La histórica nave, uno de los símbolos de la construcción industrial de la ciudad, fue proyectada por el arquitecto municipal Miguel García de la Cruz en el año 1924 por encargo del médico Ricardo Cid. Ya entonces se diseñó como almacén y guardería de coches.

Durante las últimas ocho décadas el garaje ha estado vinculado a José Fernández González. En la actualidad son sus nietos Eduardo y Alejandro quienes están al frente. En la actualidad cuentan con ocho empleados más un refuerzo en periodo de vacaciones y en sus instalaciones se alberga además la oficina de Grúas Gijón.