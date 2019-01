Garantizadas las ayudas nominativas, pero no las de Cooperación Jueves, 31 enero 2019, 02:34

La concejala Ana Braña aseguró que todos los convenios nominativos que han quedado fuera de la prórroga se atenderán «lo antes posible» y confió en poder incorporar los fondos necesarios para ello en el Pleno de marzo. No supo garantizar, no obstante, si la convocatoria de ayudas para proyectos de Cooperación mantendrá los 1,2 millones de euros que hubo en 2017. «Hasta que no liquidemos el presupuesto no puedo comprometer ningún gasto».