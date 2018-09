Los grupos políticos siguen sin hacer públicos todos sus gastos pese a la ordenanza de 2016 Los portavoces de Foro, PSOE y Xixón Sí Puede conversan durante el receso de un Pleno municipal. / PALOMA UCHA En el portal municipal de transparencia aún no constan datos como las actas de las comisiones o las dietas cobradas por los concejales IVÁN VILLAR GIJÓN. Lunes, 3 septiembre 2018, 02:22

Transcurridos ya dos años desde la aprobación en el Pleno de la ordenanza municipal de transparencia, son varios los datos a los que se hace referencia en su articulado que siguen sin ser de acceso público y otros tantos los que cuesta encontrar en los espacios de consulta habilitados para ello o se encuentran desfasados. Aunque en diciembre el Ayuntamiento aseguraba estar al día en 337 de los 425 datos que la norma de 2016 obliga a publicar de manera activa -esto es, sin necesidad de que ningún ciudadano lo solicite de manera expresa- y confiaba en lograr un «cumplimiento total» a lo largo del primer semestre de 2018, a día de hoy la ordenanza sigue sin seguirse al pie de la letra.

Entre la información aún no disponible está la referente a los gastos de todos los grupos municipales. Según consta en el artículo 18 de la norma, aprobada por unanimidad, las formaciones deben publicar «las aportaciones municipales que reciben y la utilización que se realiza de las mismas», así como «la información y las retribuciones globales destinadas al personal». Sin embargo, en el apartado del portal municipal de transparencia dedicado a este asunto únicamente consta información referente a tres de los seis grupos de la Corporación.

Ciudadanos, el más actualizado

El que cuenta con datos más actualizados es Ciudadanos, que informa en detalle de sus ingresos y gastos de 2016 y 2017. En el último ejercicio recibió del Ayuntamiento 57.262 euros para pagar los salarios y seguros sociales de un técnico y un administrativo a jornada completa y 41.568 euros para medios materiales y gastos de funcionamiento, de los que solo agotó 23.020: 8.368 en alquiler de equipos informáticos, software e impresoras; 3.395 en material de oficina; 2.355 en telefonía; 1.295 en gastos de viaje, etcétera.

Xixón Sí Puede remite a través de un enlace a su propia web, donde constan todos los gastos de 2016 y tiene actualizados los de 2017 hasta el final del primer semestre. En el año completo informa del cobro de una subvención municipal de 108.915 euros para sueldos y salarios del personal contratado y 60.464 para otros gastos de funcionamiento. En total, 169.379 euros, de los que agotó 164.504. Aparte de los costes de personal, el capítulo que más recursos absorbió fue el de «servicios audiovisuales» (23.799 euros), seguido de la publicidad, propaganda y relaciones públicas (7.242), las copias e impresiones (5.500), el arrendamiento de equipos (5.099) y el soporte informático y la web (4.045).

IU solo tiene publicados en el portal de transparencia del Ayuntamiento los gastos correspondientes a 2016, aunque en la página local del partido vienen también los de 2017. Ese año recibió de las arcas municipales 76.452 euros para pagar los sueldos y salarios del personal técnico y administrativo y 45.350 euros para el funcionamiento ordinario del grupo municipal, al que dedicó 48.633 euros aprovechando parte del remanente del año anterior. En su relación de gastos destacan 12.000 euros en el alquiler del local de IU Xixón «y otros servicios»; 9.993 euros en información, publicidad y propaganda; 9.680 en estudios sociológicos y demoscópicos; 5.043 en viajes, desplazamientos y relaciones públicas y 3.769 en material de oficina y fotocopias.

Foro, PSOE y PP, que con 18 concejales entre los tres representan dos tercios de la Corporación, no han publicado los gastos de sus respectivos grupos municipales. Y tampoco aparecen aún las declaraciones de bienes y actividades del concejal Manuel del Castillo, que tomó posesión del cargo hace más de cuatro meses.

Pero hay más carencias de información. Por ejemplo, siguen sin publicarse los órdenes del día, las votaciones y las actas íntegras de las comisiones de pleno. Los consejos de administración de las empresas municipales y las juntas rectoras de los organismos autónomos -la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el Patronato Deportivo empezaron a hacerlo, pero lo dejaron en septiembre y diciembre del año pasado, respectivamente-. También los de consejos sectoriales como el de medio ambiente, para los que se prometía además «su retransmisión pública».

Agenda institucional

Tampoco consta más agenda institucional que la de la alcaldesa, cuando la norma aspiraba a que se publicaran las de todos los concejales, los directivos de las empresas municipales e incluso «el personal eventual que integra los gabinetes y tenga la condición de director o asesor». Algo similar ocurre con los viajes y gastos protocolarios. En el portal de transparencia aparecen los del equipo de gobierno -los últimos, de 2016-, pero no los realizados por «personal de confianza, eventual, directivos, altos cargos y personal con contratos de alta dirección». Faltan también los datos sobre el kilometraje y los gastos anuales derivados del uso de vehículos oficiales. Y en lo que respecta a las dietas, aunque se facilita el acceso al acuerdo plenario de 2015 en el que se fijó la cuantía por cada asistencia a plenos y comisiones, no se informa de cuánto ha percibido al final del año por este concepto cada concejal.

En el apartado de personal no aparecen datos como el porcentaje de contratos fijos, temporales y eventuales o los datos estadísticos sobre días de alta y de baja del personal. En el económico no se publican informes de la Sindicatura de Cuentas posteriores al año 2008 ni de estabilidad financiera desde 2013. Y en cuanto a contratación, no se cumple con la obligación de publicar la identidad de las personas que ostentan cargos de dirección en las empresas adjudicatarias ni se facilitan de forma clara los contratos suscritos por un mismo adjudicatario. Tampoco se informa de quiénes son los subcontratistas ni el importe de subcontratación.