Cinco héroes para salvar a 'Sinda', la gata que se quedó atrapada debajo de un coche en Gijón La huida del animal tras un susto provocado por el tráfico movilizó a varios vecinos en la avenida de Pablo Iglesias, que lograron rescatarla tras desmontar parte de un vehículo

Lo que empezó como una visita rutinaria al veterinario acabó convirtiéndose en una escena de angustia y, finalmente, de solidaridad ciudadana. «Los que tenemos animales sabemos lo que significan, son un miembro más de la familia», afirma Marta Menghini, violinista de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), todavía con el susto en el cuerpo. Su gata 'Sinda', de cuatro años, llevaba unos días pachucha y «no comía bien», así que este martes decidió llevarla al Hospital Veterinario Asturias, ubicado en la avenida de Pablo Iglesias, en Gijón, para someterla a una exploración y comprobar si le pasaba algo.

La metió en su transportín rosa, donde va «como una princesa», y condujo hasta la clínica, con tanta suerte que consiguió aparcar enfrente. Fue en el momento en que se disponía a sacar a 'Sinda' del coche cuando se desató el drama. Pasó a su lado un vehículo con el tubo de escape modificado –probablemente sin el silenciador– y la gata, aterrorizada por el estruendo, se escabulló por un pequeño hueco que había quedado en la cremallera del transportín y se escondió debajo del coche que estaba aparcado detrás. «Yo me temía lo peor. En una avenida como Pablo Iglesias, con cuatro carriles, pensaba que la podían atropellar en cualquier momento», cuenta Marta a EL COMERCIO.

Sola y desbordada por los nervios, su primer pensamiento fue llamar a sus padres, que viven en la calle Alarcón, para pedirles ayuda. Lo que menos se esperaba fue lo que sucedió a continuación. «En ese momento apareció una mujer con su madre a mi lado y empezó a ayudarme. Me tranquilizó muchísimo y llamó a la Guardia Civil, la Policía y los bomberos para ver qué se podía hacer, pero no vino nadie. Ni siquiera el Seprona», relata. Fueron los propios vecinos y transeúntes quienes se volcaron a ayudar.

«Un chico alto, Vlad, se puso a mi lado en la carretera parando el tráfico y otro chico, Luis, que es mecánico en un taller de la calle Cienfuegos, se tiró al suelo con su camiseta blanca recién puesta para intentar sacar a 'Sinda'. Se me saltaban las lágrimas al ver a gente que no conocía de nada entregada por una gatina», expresa Marta, que recuerda que Luis «incluso le dio las llaves de su coche a otro hombre que tampoco conocía de nada para que fuese a por sus herramientas».

Dos horas de tensión

El improvisado equipo de rescate colocó dos triángulos en la carretera para evitar accidentes y llegó a levantar el coche por un lateral con un gato mecánico, pero nada daba sus frutos. Durante dos horas, varios de ellos permanecieron tumbados en el asfalto intentando localizar a la gata, que respondía tímidamente a la voz de su dueña. Cada vez se iba sumando más gente, atraída por el tumulto, que trataba de aportar su solución: «¡Entre muchos paisanos levantamos el coche!», dijo uno. Pero finalmente fue Luis, el mecánico, quien dio con el quid de la cuestión.

«Desmontó parte de los bajos del coche hasta que consiguió meter el brazo y empujar un poco a la gata para que saliese y luego otro chico, Fidel, la cogió rápido y fuerte». En ese momento apareció también la veterinaria, con una manta y una cesta, para trasladar de inmediato a 'Sinda' a la clínica. Habían conseguido rescatar a la gata y, después de dos horas de angustia, por fin respiraron tranquilos. Sobre todo Marta.

La dueña del vehículo, sorprendida por el revuelo, llegó justo cuando la operación tocaba a su fin. Marta, exhausta y «con agujetas» de tanto esfuerzo, recuerda que incluso su madre, de 80 años, vivió la tensión de cerca. «Todavía hay gente buena y generosa en el mundo», asegura, inmensamente agradecida. «Les quiero hacer un regalo, porque personas así pocas veces las encuentras. Y, sin ellos, la gatina no estaría», abunda. No duda en definir a quienes la ayudaron como «héroes sin capa». Y es que, pese a que «todos los días se ven cosas feas, esto demuestra que aún hay personas con un corazón grandísimo».

