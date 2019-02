Alonso reivindica la importancia de los docentes, «esenciales para la sociedad» Más de cuatrocientos docentes comenzaron su formación. / D. MORA Más de 400 profesores asturianos que superaron el pasado curso la mayor oposición hasta la fecha inician su formación EUGENIA GARCÍA Martes, 5 febrero 2019, 03:01

A finales del curso pasado superaron la mayor oposición hasta la fecha. En 2018 el Gobierno del Principado convocaba una Oferta Pública de Empleo para docentes con 459 plazas de ingreso libre. De ellas, 358 correspondieron a Secundaria en un total de 17 especialidades y otras 101 fueron las ofertadas para el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional en diez especialidades. Superado el examen, ya son funcionarios en prácticas y próximamente ocuparán de forma definitiva sus plazas de maestros.

Ayer, al comenzar en el teatro de la Laboral el curso de formación que imparten de manera conjunta los Centros de Profesorado y Recursos de Gijón-Oriente, Oviedo, Avilés-Occidente y las Cuencas Mineras, muchos se abrazaron sonrientes al ser conscientes de la cercanía del momento en que serán ellos quienes motiven, resulten clave en la formación de sus alumnos, despierten vocaciones y contribuyan al éxito de los jóvenes asturianos. Animados por el psicólogo clínico Roberto Aguado, quien con su ponencia 'No es lo que dices, no es lo que haces, es lo que sientes' se encargó de inaugurar las jornadas, de alguna manera despedían así, con un abrazo, a los docentes que les habían marcado para reconocerse mutuamente como futuros formadores. De Aguado, autor del modelo de inteligencia emocional V. E. C. (Vinculación Emocional Consciente) aprendieron que «lo que decide que alguien no fracase es el estado emocional en el que estudia» y que «el maestro del siglo XXI debe trabajar su liderazgo intrapersonal para después poder ejercer el liderazgo interpersonal».

Su apretada agenda impidió al consejero de Educación, Genaro Alonso, abrir el acto, pero lo cerró destacando el papel de los docentes. Hizo suyas las palabras de Fernando Savater: «Tengo a maestras y maestros por el gremio más necesario» y aseguró que «es mucho lo que se le requiere a un docente». Así, enumeró, «esperamos que cuenten con un conocimiento profundo de su disciplina, un dominio minucioso del currículo que enseñan; esperamos que sean capaces de crear un entorno de trabajo óptimo gracias al cual se logren mejorar los resultados». Pero además, aseveró, de ellos se exige «que colaboren entre sí y con otros centros escolares; así como con los padres y madres del alumnado». Todo ello para «establecer objetivos comunes y consensuados».

No obstante, no solo se les pide buenos resultados y relación con la comunidad educativa, sino que deben ser «apasionados, atentos, compasivos; esperamos que hagan del aprendizaje una cuestión crucial y que fomenten el compromiso y la responsabilidad de los estudiantes» o que «respondan de manera eficaz ante aquellos con diferentes capacidades, necesidades, procedencias o lenguas, ayudándoles a analizar sus fortalezas».

Equidad y calidad

Son aspectos de la enseñanza «difíciles de cuantificar», reconoció el consejero, para quien «nada es posible sin la dedicación, empeño y trabajo de los docentes» que han logrado que el sistema educativo asturiano tenga unas «cotas de calidad y equidad excelentes».

«Nos sentimos muy orgullosos de los logros, en los que vosotros habéis sido un factor clave», dijo dirigiéndose a los docentes a quienes pidió «un compromiso ético con la transparencia y la calidad, priorizando siempre el interés general». «Sois esenciales para lograr el modelo en que creemos y al que aspiramos», remató.