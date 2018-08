«Yo me baño hasta granizando» Manuel Diego Ulloa, 'El Capi', en el Tostaderu. / JOAQUÍN PAÑEDA Gentes del verano Es una verdadera institución del Tostaderu y asegura con la solemnidad de un capitán de navío que ahí estará «hasta el último día» P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Martes, 21 agosto 2018, 03:02

Manuel Diego Ulloa (Madrid, 1938) cuenta que le llaman 'El Capi' por la gorra de marino que comenzó a usar cuando trabajaba en las lanchas del Club de Regatas, pero algunos de sus amigos del Tostaderu aseguran que la verdadera razón es que allí «el capitán general ye él, lo controla todo». Incluso uno de ellos, aprovechando un descuido de Manolo nos cuenta un chiste actual y algo malicioso, según el cual: «Van a sacar a Franco del Valle de los Caídos pa prepara-y el sitiu al 'Capi'». Afortunadamente, es solo un chiste de amigo -él no lo escucha, pero se habría reído lo suyo- y a Manolo parecen quedarle aún muchos veranos e inviernos en los que disfrutar de su capitanía en la playa de San Lorenzo, rodeado de los muchos que lo aprecian.

Incluir los inviernos en sus días de playa no es licencia retórica, lo detalla él mismo. «Para mí la mar lo es todo. Me baño en verano y en invierno, con sol, lloviendo y hasta granizando, salvo que el estado de la mar lo impida», y nos brinda su propio parte de la mañana en la que lo encontramos. A pesar del cielo despejado y la temperatura espléndida, «se nota un poco de mar de fondo y hay que tener cuidado». Afirma que «no es que sea un sabio, son muchos años observando y sé incluso cuándo va a estar el tiempo bueno o malo solo con mirar lo que hacen las gaviotas o el viento que deje la noche. Mire, hoy tira nordeste con suroeste y eso es señal de tiempo seguro, si fuese solo nordeste sería al contrario».

La información meteorológica es uno de los múltiples servicios que 'El Capi' presta desinteresadamente a quien se lo demande. «Todos vienen a mí a que les guarde la ropa cuando se bañan o a lo que sea. En la mochila traigo siempre un botiquín por si hay que curar una herida leve y más de una vez le entablillé la pierna a alguien mientras llegaba la ambulancia. En su día hice salvamento y socorrismo, pero tampoco voy más allá. Para eso ya están los de Salvamento y Emergencias», señala. Pero la especialidad de Manolo en prestación de servicios altruistas, es la galantería con las señoras del grupo de bañistas asiduos al Tostaderu: «Mujeres vienen más de lo que uno quiere. Yo les digo: '¡Qué pena el sol que hace porque va a derretir ese bombón! y mil burradas. No a todas, sé a quién se lo digo, eh. Ellas me provocan: '¿Hoy está baja 'Capi'?', preguntan, con doble intención, para que les conteste: 'Bueno, con este calor no tardará en subir'. Son cosas que digo sin ánimo de molestar. Prefiero que me ofendan a mí que ofender yo».

'El Capi' no se considera un nostálgico, pero evoca con gusto cómo era la playa cuando él llegó a Gijón, con apenas 18 años para quedarse aquí hasta hoy: «Al otro lado del Muro eran todo huertas y algún chalé. Luego me tocó el tiempo de los merenderos. Iba con mi mujer y mis hijos a La Florida y dejábamos allí la comida en una mesa para venir a bañarnos: no la tocaba nadie». Recuerda también el grupo de amigos que llegó a «copar todo el Tostaderu. Llegamos a ser unos cincuenta y hoy quedamos tres o cuatro, la mayoría murieron, otros dejaron de venir». Él es de los que se queda: «Aquí estaré hasta el último día», declara con la solemnidad de un auténtico capitán de navío. «Fumo cinco puros diarios y mi hijo médico dice que tengo los pulmones limpios. No cojo ni un catarro». Se calla al preguntarle si el secreto está en su fidelidad al mar de San Lorenzo.