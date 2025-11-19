Genyus School, impulsado por el gijonés Pedro Carrillo, entre los mejores Proyectos Educativos de España 2025

Genyus School, iniciativa impulsada por el gijonés Pedro Carrillo, ha sido galardonado con un accésit del Premio Madrid Impacta 2025 al Mejor Proyecto ... Educativo de España del 2025, un reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de Madrid a las iniciativas con mayor impacto social y transformador del país.

El acto se celebró este miércoles en el Palacio de Cibeles, en Madrid, con la participación de representantes institucionales, expertos en innovación y un jurado compuesto por referentes del emprendimiento, la empresa y la educación. Este premio consolida a Genyus School como líder en educación emprendedora y desarrollo de habilidades sociales junior en España, destacando su capacidad de conectar la educación con el futuro profesional de los jóvenes, a través de una propuesta integral basada en la Metodología Genyus, activa, competencial y transformadora.

Desde su nacimiento, indican sus promotores, Genyus School impulsa la competencia emprendedora y las habilidades del siglo XXI en centros educativos de todo el país, mediante programas que combinan creatividad, pensamiento crítico, colaboración y liderazgo. Su modelo se implementa tanto en centros privados, concertados y públicos, como en colaboración con ayuntamientos y administraciones públicas, generando experiencias únicas como las semanas del emprendimiento y habilidades sociales junior o la Plataforma Genyus Go, que convierten los colegios en auténticos laboratorios de ideas y aprendizaje activo conectados a la realidad del mundo actual.

A día de hoy, más de 350 centros educativos y 15 instituciones públicas en España han confiado ya en Genyus School, impactando a más de 25.000 estudiantes en comunidades como Asturias, Madrid, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Baleares o Andalucía.

El reconocimiento llega en un momento de crecimiento y consolidación. Con presencia en toda España y una expansión prevista a Hispanoamérica en 2026, Genyus School continúa fortaleciendo su compromiso con una educación que prepara para la vida, conectando las aulas con el mundo real y despertando en los más jóvenes la iniciativa, la empatía y la visión de futuro necesarias para afrontar los retos globales.