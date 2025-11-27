Gijón acoge el Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy El Laboratorio CECOEC organiza un congreso sobre los Cuidados de Larga Duración y el envejecimiento activo

La villa gijonesa se prepara para convertirse los próximos 3 y 4 de diciembre en un referente internacional en el ámbito de los Cuidados de Larga Duración (CLD), el envejecimiento activo y la economía plateada.

El Recinto Ferial Luis Adaro acogerá el Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, una cita organizada por el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC), un proyecto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias que cuenta con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Gijón, Oviedo y Avilés.

El evento reunirá a expertos de todo el mundo que debatirán sobre los retos y oportunidades del sector de los Cuidados de Larga Duración (CLD) en las personas mayores. Será un espacio de debate para compartir conocimientos y experiencias.

El encuentro ofrecerá un recorrido por las políticas y estrategias de los Cuidados de Larga Duración en países como Alemania, Australia, Japón o Sudáfrica. Y dará un especial enfoque al regionalismo europeo con representantes de la Comisión Europea o la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La perspectiva española también ocupará un papel relevante, con la presentación de las experiencias de Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco, entre otras. El Principado de Asturias expondrá su Estrategia CuidAs, que propone el cambio de modelo de los Cuidados de Larga Duración hacia uno centrado en la persona, con mayor profesionalización de los y las cuidadoras. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, será la encargada de explicar cómo esta estrategia impulsa un modelo más humano, sostenible y personalizado.

El Congreso finalizará con la intervención de Mario Alonso Puig, médico y experto en motivación. En su charla dará las claves para alcanzar una vida plena con una integración sana del proceso de envejecimiento, que no debe verse como un obstáculo.

Tras la charla de Mario Alonso Puig se pondrá el broche final al congreso con la entrega del Premio Norbienestar.

Feria y talleres

Paralelamente, tendrá lugar una feria expositiva en la que empresas del ámbito de la economía plateada presentarán sus productos y servicios, muchos de ellos orientados a mejorar la vida de las personas mayores. También se desarrollarán ocho talleres gratuitos, sin necesidad de inscripción, con actividades como destrezas digitales, bailes o risoterapia, entre otras.

El Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy será una ocasión para compartir experiencias y repensar el futuro del sector de los CLD. Un evento que invita a la reflexión colectiva sobre cómo construir una sociedad más solidaria y preparada para los desafíos del envejecimiento.

Las personas interesadas podrán inscribirse en la página web www.cecoec.es

