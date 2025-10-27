El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Díaz y Ángel Pumariega durante la presentación del evento. Damián Arienza

Gijón acogerá la Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

Se celebrará el 5 y 6 de noviembre y tendrá como tema principal la economía azul

E. C.

E. C.

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Los próximos días 5 y 6 de noviembre, Gijón se convertirá en epicentro nacional de la innovación con la celebración de la XXIII Conferencia Internacional ... de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). La economía azul será el eje temático de esta edición, bajo el lema: 'La economía azul como motor de la transformación territorial'. Este sector representa actualmente más de 15.700 empleos en la ciudad, casi el 16% del total del empleo.

