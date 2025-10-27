Gijón acogerá la Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

Los próximos días 5 y 6 de noviembre, Gijón se convertirá en epicentro nacional de la innovación con la celebración de la XXIII Conferencia Internacional ... de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). La economía azul será el eje temático de esta edición, bajo el lema: 'La economía azul como motor de la transformación territorial'. Este sector representa actualmente más de 15.700 empleos en la ciudad, casi el 16% del total del empleo.

El evento, organizado por Gijón Impulsa en el marco del 25 aniversario del Parque Científico, reunirá a profesionales, investigadores, responsables de políticas públicas y empresas vinculadas al desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento. Contará con una jornada interna, el miércoles 5, dedicada a los técnicos y responsables de parques tecnológicos y una jornada abierta, el jueves día seis, enfocada en la economía azul.

El programa incluirá dos mesas redondas, una sobre ecosistemas tecnológicos para una economía azul inteligente y otra centrada en talento, formación y profesiones de futuro vinculadas al mar, con participación de expertos de Cataluña, Galicia, Cantabria, Almería y Asturias. Entre los ponentes internacionales que acudirán a la cita destaca Susana Pinhero, líder de desarrollo de negocio del Parque Tecnológico de la Universidad de Oporto, quien ofrecerá la conferencia inaugural.

La inauguración oficial estará presidida por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto al viceconsejero de Industria, Innovación y Universidad, Juan Carlos Campo, y el director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, José Moisés Martín Carretero.

El evento fue presentado por la vicealcandesa, Ángela Pumariega, y el director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz. «No solo es futuro, sino también presente.Estamos trabajando para potenciar este sector como motor de innovación, sostenibilidad y empleo de calidad», recalcó Pumariega que, en este sentido, recordó el proyecto Naval Azul, el nuevo polo empresarial que se desarrollará en los antiguos astilleros de Naval Gijón, concebido como espacio de referencia en innovación marítima.