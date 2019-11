El acusado de asesinar a Silvia Hernández alega que «en ningún momento» tuvo intención de matarla «Puedo arrepentirme de no haberla convencido del todo», ha indicado en el juicio sobre el hecho de que no consiguiera que ella fuera al hospital a mirarse las heridas OLAYA SUÁREZ Martes, 5 noviembre 2019, 17:12

Volvió a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial y volvió a declarar con el mismo relato de hace un año. Celestino V. G, acusado del crimen de Silvia Hernández, la que por entonces era su pareja sentimental, negó ante el jurado popular haberla apuñalado y dejado desangrar en el domicilio que ambos compartían el barrio de Roces. «Cuando no tomaba la medicación para su enfermedad mental o bebía, se ponía fuera de sí. Aquel día habíamos estado cenando y tomando unas botellas de sidra en un bar, luego volvimos a casa y ella quería los cargadores del teléfono móvil, no los encontraba, empezó a chillar y a pegar patadas a las puertas, luego cogió un cuchillo y salió el descansillo amenazó con quitarle la quitarse la vida», narró el procesado, que mantuvo su inocencia y para quien la fiscalía solicita 22 años de prisión por un delito de homicidio. La acusación particular y la acusación popular elevan la petición a una condena de prisión permanente revisable.

Según su relato, fue durante el forcejeo que ambos mantuvieron para que ella tirase el cuchillo cuando ella se habría provocado las dos heridas en el costado que le causaron la muerte por una hemorragia interna. «Cuando por fin conseguimos entrar en casa, vi que tenía un corte en la mano y dos heridas pequeñas el costado, para nada creí que esas dos heridas pudieran acausarle la muerte porque casi no sangraba y eran como arañazos», dijo Celestino V. G.

Al día siguiente, el 11 de marzo de 2016, Silvia, de 34 años, se quejaba del costado, por lo que según Celestino le animó a acudir a los servicios sanitarios, un extremo que ella rechazó. Un día más tarde, Celestino llamó a los servicios sanitarios al ver que su novia yacía en la cama muerta.

El juicio se celebra con un nuevo jurado popular después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulase la sentencia anterior por considerar que existían contradicciones en el veredicto. Celestino V. G. fue condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio imprudente, si bien esa resolución judicial ha quedado sin efecto y el juicio se ha iniciado de nuevo.