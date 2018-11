Gijón afronta otra prórroga presupuestaria Ana Braña, en la sala de prensa municipal. / AURELIO FLÓREZ El gobierno municipal renuncia a llevar los presupuestos al Pleno por la falta de apoyos IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 22 noviembre 2018, 02:35

El Ayuntamiento de Gijón iniciará 2019 con sus presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo, una situación hasta ahora inédita en Gijón. El escenario era más que previsible, pero ayer lo confirmó la concejala Ana Braña, después de que el proyecto presentado por el equipo de gobierno recibiera un dictamen desfavorable de la comisión de Hacienda. Solo Foro votó a favor del documento, mientras que PSOE, IU y Ciudadanos se posicionaron en contra. PP y Xixón Sí Puede optaron por la abstención, este último grupo puntualizando que su postura quedaba a expensas de lo que ocurriera en una asamblea prevista para esta tarde y en la que los concejales iban a proponer el rechazo a las cuentas.

Aunque el resultado de la comisión no es vinculante, el equipo de gobierno da por perdida cualquier posibilidad de acuerdo y no convocará el Pleno que estaba previsto celebrar el próximo martes para someter las cuentas a su examen definitivo frente a la Corporación. «Con el dictamen de la comisión ya damos por votado el presupuesto. Llevarlo al Pleno sería una pantomima que no tendría sentido», sentenció Braña, quien anunció que a partir de ahora se empezará a trabajar en el decreto de prórroga que debe promulgar la Alcaldía.

La concejala explicó que, además del resultado que se dio ayer, a la hora de tomar esta decisión también ha pesado la «apatía» de la oposición, que ni siquiera ha presentado enmiendas. «Que no hayan querido modificar el proyecto evidencia que los intereses partidistas de algunos priman sobre los intereses generales», criticó. Solo se registraron dos enmiendas «a la totalidad» de PP y Ciudadanos, desestimadas al no estar admitida esta fórmula en el reglamento municipal.

«El mejor que podíamos»

Braña defendió que Foro había presentado «el mejor proyecto que podíamos, ajustándonos a la legalidad». Justificó en este sentido la contención en apartados como el de las inversiones, «para atenernos al gasto que nos impone la ley de estabilidad». Consideró en cualquier caso que «igual que ahora critican un presupuesto austero, si hubiera sido expansivo nos habrían acusado de electoralistas e irresponsables». Añadió que su intención siempre ha sido buscar acuerdos para evitar una nueva prórroga, «que no es en absoluto el escenario más adecuado para el Ayuntamiento», pero a diferencia de otros años «nos hemos encontrado un muro infranqueable». La responsable de Hacienda señaló que las primeras modificaciones presupuestarias para atender gastos que quedarán fuera de la prórroga, como las inversiones o las subidas en materia de personal no podrán llevarse al Pleno hasta febrero, en vísperas de la campaña electoral.

La oposición se mostró crítica con la decisión de no llevar los presupuestos a votación en el Pleno y con el hecho de que no se les comunicara en la propia comisión, sino a través de un correo después de que se hubiera anunciado a los medios de comunicación. La concejala socialista Marina Pineda consideró que lo ocurrido «deja claro que el equipo de gobierno nunca ha tenido interés en que Gijón tenga presupuesto» y advirtió de que la prórroga «supondrá más retrasos en todo y continuar con una ciudad sin rumbo, mientras la alcaldesa se pasea por Asturias fabulando en su campaña electoral».

También Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede, destacó la falta de «voluntad negociadora» y lamentó que «Gijón ya no esté en la agenda política de Foro». En una línea parecida se manifestó el portavoz del PP, Pablo González, que calificó la retirada del presupuesto de «cobardía política de una alcaldesa que ha tirado la toalla» y que está centrada «en su carrera política para el Principado.

Ana Castaño, de IU, señaló que con un debate plenario «todos los gijoneses podrían escuchar los argumentos de unos y otros sobre un presupuesto cuyos números eran inasumibles». Y José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, consideró que con esta decisión «se ha visto el verdadero talante de Foro».