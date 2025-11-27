El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asamblea informativa sobre el parking de avenida de Portugal, este miércoles, en El Polígono. José Simal

El aparcamiento de la avenida de Portugal en Gijón tendrá «vigilancia y seguridad diaria»

El recinto se señalizará cada dos meses para proceder a las labores de limpieza, en las que «se retirarán los vehículos que no se muevan»

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:32

Además de ser gratuito, el nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, tendrá «vigilancia y seguridad diaria». Así lo indicó el ... concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, en la asamblea informativa que se celebró este miércoles en la sede vecinal de El Polígono para conocer las últimas novedades sobre el futuro aparcamiento. Si bien aún no hay fecha definitiva para su inauguración, competencia del Principado de Asturias, Barcia indicó que estima que esté listo «para enero de 2026».

