El aparcamiento de la avenida de Portugal en Gijón tendrá «vigilancia y seguridad diaria»

Además de ser gratuito, el nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, tendrá «vigilancia y seguridad diaria». Así lo indicó el ... concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, en la asamblea informativa que se celebró este miércoles en la sede vecinal de El Polígono para conocer las últimas novedades sobre el futuro aparcamiento. Si bien aún no hay fecha definitiva para su inauguración, competencia del Principado de Asturias, Barcia indicó que estima que esté listo «para enero de 2026».

Lo que sí garantizó fue la presencia policial diaria en el aparcamiento, tanto de «los coches patrulla que van y vienen de la comisaría» como de otros agentes que puedan acercarse por proximidad. El Ayuntamiento de Gijón también se comprometió a hacer una limpieza del parking cada dos meses, para la cual se señalizará debidamente los días antes. «Mientras se realicen los trabajos no se podrá aparcar, por lo que los vehículos que no se muevan serán retirados», afirmó el edil, de modo que «haya rotación para evitar coches abandonados». También se instalarán gálibos para impedir el acceso de autocaravanas o furgonetas de gran tamaño.

La reunión permitió escuchar «todas las sensibilidades» del vecindario. «Unos planteaban un sistema de pago y otros querían que fuera gratuito pero con cierto control, aunque es más fácil empezar gratis y ajustar después que arrancar con un sistema de pago y más tarde revertirlo». Antes del verano, vecinos y autoridades volverán a reunirse para evaluar el funcionamiento de los primeros meses.