El gobierno de Gijón defiende crear un bosque urbano en el 'solarón' con una inversión de 4,8 millones de euros

El debate organizado en la Biblioteca Jovellanos de Gijón por la plataforma 'Un pulmón para el solarón' sirvió para conocer la visión de futuro ... de los cinco grupos municipales que participaron (Foro, PP, PSOE, Podemos e IU) para los terrenos del plan de vías que van desde la iglesia de San José y el parque de Moreda.

El gobierno local de Foro y PP, representado por los ediles Jesús Martínez Salvador y Rodrigo Pintueles, y el PSOE, representado por el concejal Tino Vaquero, defendieron posiciones posibilistas y validaron con sus matices la última propuesta que se mostró en la última reunión del consejo de Gijón al Norte que plantea edificar una parte del 'solarón', rebajar algo de edificabilidad (alturas) y crear un corredor ambiental de 126.000 metros cuadrados que conecte la plaza del Humedal y el parque de Moreda. Los tres argumentaron que las plusvalías son necesarias porque el Ministerio de Transportes y Adif no renuncian a ellas y sin ingresos por venta de parcelas no se puede financiar la integración ferroviaria en Gijón: la estación intermodal, pero también su continuidad a través del metrotrén hasta Cabueñes (1.200 millones de euros).

Frente a ese bloque de tres partidos con planteamientos más pragmáticos se posicionaron en contra tanto Podemos como IU, representados en su caso por sus portavoces Olaya Suárez y Javier Suárez Llana. Ambos esgrimieron la reciente encuesta presentada por la formación morada que refleja que dos de cada tres gijoneses (el 66,5%) prefiere que los terrenos del plan de vías se dediquen en su totalidad a parque urbano. Argumentaron además que estos datos demoscópicos revelan que existen una brecha entre lo que quieren las administraciones (los tres socios de Gijón al Norte) y la ciudadanía gijonesa. Para Podemos e IU, no se «puede perder esta oportunidad irremplazable» de tener una parque en el centro de la ciudad y además rechazan que se construyan allí «pisos de lujo».

Analizando ya intervención por intervención del gobierno local, el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, defendió que lo idóneo para el 'solarón' sería «un bosque urbano porque falta ganar cobertura arbórea». La inversión necesaria para ello serían 4,8 millones de euros. También hizo alusión a recientes declaraciones del ministro Óscar Puente en las que expuso que todas las operaciones ferroviarias como la de Gijón que quedan por ejecutar tienen un coste actualizado de 40.000 millones de euros y que la deuda de Adif asciende a 17.000 millones, motivo por el que el Estado no pueden renunciar a obtener ingresos.

«O se venden parcelas o no se hace nada». El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, aseguró que el Ayuntamiento, al igual que el Principado, «estamos dispuestos a renunciar a cualquier ingreso para ampliar las zonas verdes» y explicó que los terrenos entre el Museo del Ferrocarril y el parque de Moreda no se podrán adecuar hasta después del derribo del viaducto de Carlos Marx

El edil socialista Tino Vaquero defendió la construcción de vivienda pública en los diez bloques que se proyectan para el 'solarón'. Olaya Suárez y Javier Suárez Llana indicaron que hay mucho ámbitos urbanísticos del PGO vigente pendientes de desarrollar y «un único 'solarón que debe preservarse de la especulación urbanística como refugio climático y por salud pública».