Javier Suárez Llana (IU), Olaya Suárez (Podemos), Rodrigo Pintueles (PP), Jesús Martínez Salvador (Foro) y Tino Vaquero (PSOE) al inicio del debate organizado por 'Un pulmón para el solarón'. José Simal

El gobierno de Gijón defiende crear un bosque urbano en el 'solarón' con una inversión de 4,8 millones de euros

Foro, PP y PSOE abogan por edificar una parte para financiar las obras de integración ferroviaria e IU y Podemos quieren un gran parque en el centro de la ciudad «libre de pisos de lujo»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:10

El debate organizado en la Biblioteca Jovellanos de Gijón por la plataforma 'Un pulmón para el solarón' sirvió para conocer la visión de futuro ... de los cinco grupos municipales que participaron (Foro, PP, PSOE, Podemos e IU) para los terrenos del plan de vías que van desde la iglesia de San José y el parque de Moreda.

