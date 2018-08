Gijón busca incrementar el turismo a través de la mar Alex Galán, Jesús Martínez Salvador y Jorge González, en la presentación de 'Gijón y el mar'. / A. FLÓREZ El Ayuntamiento muestra «la mejor cara de la costa» en un vídeo COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 23 agosto 2018, 03:32

Una joven hace surf en la playa de San Lorenzo. Cuando sale del agua manda un mensaje a un amigo para que se anime a acompañarla. «Está el agua de cine». Así comienza el vídeo 'Gijón y el mar' que presentó ayer el concejal de turismo, Jesús Martínez Salvador.

Se trata de una iniciativa para mostrar la «cara más atractiva de la bahía de Gijón» y promocionar las actividades náuticas y deportivas. Los vídeos, uno de tres minutos y otro en versión reducida de treinta segundos, se promocionarán durante lo que queda de agosto con el objetivo de conseguir turismo náutico en el mes de septiembre y, si el tiempo lo permite, también en octubre. La campaña se volverá a usar en abril de 2019 para atraer turistas en el verano. «Se hará especial hincapié en las provincias limítrofes», apuntó Salvador.

Aparte del surf, en el vídeo se pueden ver actividades como paddle surf, windsurf, submarinismo y moto acuática. «Al principio cuando me dijeron que realizara un vídeo de tres minutos de duración para enseñar todo lo que se puede hacer en las playas de Gijón me pareció mucho tiempo, pero cuando descubrí la cantidad de actividades que se realizaban me pareció poco», confesó Alex Galán, creador del anuncio. En el vídeo también se apela a la seguridad de los arenales gijoneses y su idoneidad para las personas con movilidad reducida. La sidra y lugares tan emblemáticos como la cuesta del Cholo o el cerro de Santa Catalina se cuelan entre las actividades acuáticas para mostrar el Gijón más turístico.

El anuncio se rodó con la colaboración de varias escuelas náuticas y deportivas de Gijón y empresas turísticas especializadas en actividades marítimas.