'Gijón Ciudad Abierta', 25 años de un premio señero Pablo Palacios contempla EL COMERCIO con Guillermina Caso en la sede de Ser Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA La cadena Ser celebra su aniversario con distinciones a El Grupo y el decano | «Esta edición tiene que ser especial y Gijón no se entiende sin EL COMERCIO y EL COMERCIO no se entiende sin Gijón» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Domingo, 10 marzo 2019, 05:13

El Premio 'Gijón Ciudad Abierta' de Ser Gijón cumple este año su vigésimo quinta edición premiando al Real Grupo de Cultura Covadonga y otorgando un premio extraordinario al diario EL COMERCIO. El galardón que cada año convoca la cadena Ser Gijón reconoce la labor de una persona o entidad en favor de la colectividad y en el ámbito del concejo.

El jurado, que se reunió el pasado 20 de febrero, decidió que el Grupo Covadonga debía ser merecedor del premio por ser una entidad de referencia del deporte asturiano y la sociedad polideportiva más numerosa de España. Un club que cuenta con más de 80 años de historia y 40.000 socios, que además ha puesto en marcha recientemente un programa de diversidad funcional que persigue la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad en las actividades deportivas y sociales.

Este año, con motivo de las bodas de plata del galardón, el jurado decidió por unanimidad otorgar por primera vez un premio extraordinario al diario EL COMERCIO, «decano de la prensa asturiana, periódico de referencia en la región y en cuyas páginas ha quedado reflejado el día a día de la ciudad durante más de 140 años». «Nunca hubo un premio tan merecido. EL COMERCIO es de ámbito regional y mundial, es el periódico de Gijón por excelencia. Gijón no se entiende sin EL COMERCIO, y EL COMERCIO no se entiende sin Gijón», explicó Pablo Palacios, director de Ser Gijón y Ser Avilés. «Este es nuestro acto más relevante del año y esta edición número 25 tiene que ser especial. No pueden entender los 25 años del premio sin EL COMERCIO», añadió.

Gala el 21 de marzo

La gala se celebrará el próximo 21 de marzo a la una del mediodía en el teatro Jovellanos. El maestro de ceremonias será Nacho Poncela, jefe de informativos de la Ser en Avilés y será José Carlos Herrero Díaz-Berrio, director de Operaciones de la cadena Ser, el encargado de entregar los premios. Estará acompañado por la alcaldesa Carmen Moriyón y Pablo Palacios. La música en directo correrá a cargo del pianista David Roldán y como colofón habrá una actuación en directo del grupo Pauline en la Playa, que cumple 20 años y cuya vocalista, Alicia Álvarez, es además periodista de la emisora. Tocarán el tema 'Rumbo al norte' en el se habla de la cuesta del Cholo y, por supuesto, de la playa.

En el acto se le entregará a Carmen Moriyón un pin de oro en reconocimiento a su labor como alcaldesa de la ciudad, al igual que se hizo en el último año de mandato de los alcaldes anteriores: Tini Areces y Paz Fernández Felgueroso.

El Premio 'Gijón Ciudad Abierta' se celebra desde 1995, y desde entonces lo han presidido tres directores: Joaquín Fernández-Carvajal, Francisco Aresti y Pablo Palacios. La sede de los mismos ha ido cambiando de lugar a medida que iban creciendo en asistencia. Inicialmente se celebraban en el salón de actos de la Casa Consistorial, en 2013 se trasladaron al patio central del Antiguo Instituto, y este año serán en el teatro Jovellanos. «Ya han confirmado la asistencia más de 420 personas. Pero el año que viene volvemos al Instituto Jovellanos, seguro», afirmó Palacios. Para entregar los premios es costumbre que vengan personas destacadas de la cadena Ser. En anteriores ediciones han pasado por ellos: Javier del Pino, Gemma Nierga, Carles Francino, Alejandro Nieto, Vicente Jiménez, Augusto Delkader, Ramón Gabilondo, Antonio García Ferreras, Pedro Blanco o Luis Rodríguez Pi.