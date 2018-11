Gijón es la ciudad más afectada por la falta de personal en el 091 Afirman que aglutina la mayor parte de las llamadas sin respuesta y que la sala solo dispone de un 64% de la plantilla inicialmente prevista PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 30 noviembre 2018, 02:39

La unificación de los servicios del 091, que han pasado a estar centralizados en Oviedo, y la patente carencia de personal en dicha sala denunciada desde diferentes sindicatos policiales, parecen tener un claro perjudicado. Según los datos a los que han tenido acceso los sindicatos, la mayor parte de las llamadas a las que no es posible dar respuesta proceden de Gijón.

Una problemática que se debe precisamente al alto volumen de demanda que registra el servicio de Atención al Ciudadano y que con la actual plantilla le resulta imposible asumir. «El volumen de trabajo de Gijón es el mayor de Asturias, por lo que es lógico que la carencia de personal afecte más», explican desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes llevan tiempo denunciando esta situación en las reuniones trimestrales con la Jefatura Superior e incluso durante una reunión mantenida con la Delegada de Gobierno, Delia Losa, quien se comprometió a estudiar la situación.

Cuando un operador está atendiendo a una patrulla desplegada en la calle, este, como es obvio, no puede hacerse cargo de ninguna llamada entrante. Al haber falta de operadores, las llamadas que entran cuando el personal se encuentra ocupado, se pierden. «Es normal que alguna vez se pierda una llamada, pero no porque no haya personal», indican los sindicatos, desde donde catalogan como «preocupantes» la cantidad de llamadas que no están siendo atendidas. «Cuando se hicieron las previsiones de plantilla, incluso el 100% de lo previsto nos parecía escaso. Ahora mismo estamos rondando el 64% por lo que la situación es preocupante», cuentan desde el SUP.

«Problema de gestión»

Pese a que esta situación de ineficacia deriva de la centralización del servicio y el traslado de la sala a Oviedo, para los sindicatos el problema no reside en la decisión como tal, que consideran acertada. «Es un problema de gestión de la plantilla. El planteamiento es bueno, pero falta administrar mejor a la gente», explican.

Entre las soluciones que proponen desde el SUP para poner freno a esta situación se incluye una mejora de las condiciones laborales del personal de la sala del 091. «Actualmente nadie quiere trabajar ahí. El trabajo no está bien pagado si se tiene en cuenta las horas que implica. En cambio, si se mejorasen estas condiciones, la plantilla podría crecer de forma considerable», defienden quienes consideran este servicio de vital importancia para el correcto desempeño de la Seguridad Ciudadana. «Da igual si hay seis u ocho patrullas en la calle. Si no hay capacidad de atender a las llamadas, no se le podrán pasar a esos equipos desplegados», aluden.