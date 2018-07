Gijón, entre las ciudades preferidas por los españoles para cambiar de residencia Dos jóvenes, cargados de maletas por uno de los andenes de la estación de trenes de Gijón. / ARNALDO GARCÍA El censo local sumó 2.544 nuevos vecinos procedentes de otras comunidades en un año, mientras otras 2.694 personas se marcharon IVÁN VILLAR GIJÓN. Martes, 17 julio 2018, 01:18

De cada doscientos cambios de residencia que se producen al año en España de una comunidad autónoma a otra, uno recala en Gijón. En los últimos años la ciudad ha ido escalando posiciones como receptora de este tipo de desplazamientos, hasta ocupar en la actualidad el decimocuarto puesto entre más de 8.000 municipios. Es además la segunda ciudad mejor posicionada sin ser capital de provincia, solo por detrás de la universitaria Alcalá de Henares.

Según el último informe sobre variaciones residenciales publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en 2017 cambiaron de domicilio dentro del territorio nacional casi un millón y medio de personas (1.499.820), de las que cerca de un tercio (468.991) lo hicieron rumbo a otra comunidad autónoma. Madrid capital fue la principal ciudad de destino de estos desplazamientos interregionales (54.658), seguida de Barcelona (15.367), Palma de Mallorca (7.867), Valencia (7.675) y Zaragoza (6.760). Les siguen Murcia (4.740), Alicante (4.077), Málaga (4.052), Las Palmas de Gran Canaria (3.867), Bilbao (3.628), Sevilla (3.610), Vitoria (3.057) y la mencionada Alcalá de Henares (2.657), hasta llegar finalmente a Gijón, a donde el año pasado se registraron 2.544 altas en el padrón procedentes de otras regiones.

No es extraño que la villa de Jovellanos esté en los primeros puestos de esta estadística, pero en el último lustro, además, ha ido escalando posiciones poco a poco. En 2012 era decimonovena, en 2013 escaló al puesto decimoctavo, al año siguiente escaló dos posiciones más y en 2015 y 2016 se situó como el decimoquinto destino más habitual de las migraciones interregionales. A lo largo de estos ejercicios ha ido superando sucesivamente a Cartagena, Fuenlabrada, Móstoles, Torrevieja y, en el último año, Melilla.

El 82,5% de los desplazados a Gijón desde otras regiones son españoles. Y por sexos, existe prácticamente paridad, con 1.282 hombres y 1.262 mujeres. El sociólogo señala que los datos no se salen de la norma habitual y sitúa entre las posibles razones que explicarían la situación de Gijón en los puestos altos de esta clasificación podrían estar desde el atractivo de la ciudad hasta las ayudas sociales o la presencia de grandes empresas en el concejo. «Sería necesario un estudio más detallado para aventurarse», apunta. También conocer detalles más concretos que no refleja el INE, como la distribución por edades de quienes llegan al municipio. Blanco llama la atención, no obstante sobre los saldos migratorios, «porque también marcha mucha gente».

En 2017 Gijón registró 2.694 bajas de personas que tomaron rumbo a otras comunidades. 150 menos de las que entraron de otros puntos del territorio español, excluida Asturias. Madrid capital presenta el balance, pues recibe de otras regiones 14.992 personas más de las que se van. Sevilla, por contra, perdió 1.397.