Clamor por el convenio del plan de vías

«La concreción de este proyecto es tan vital para nuestra ciudad que no caben luchas partidistas ni réditos políticos, el retraso es de tal magnitud que no cabe otra solución que no pase por la unidad de todos y todas sin fisuras. La responsabilidad actual, que es la de dotar a Gijón/Xixón de las inversiones necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos, es de tal trascendencia que no puede ni debe haber lugar para la división. Todos y todas debemos empujar hacia el mismo lado para revertir esta situación». La declaración es un extracto del manifiesto que la exdirigente vecinal Tita Caravera leyó ayer, en un patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto lleno a rebosar, para exigir al Ministerio de Fomento que valide con una firma los acuerdos alcanzados en mayo por las tres administraciones representadas en Gijón al Norte sobre proyecto, financiación y plazos para el plan de vías.

Representantes de todo el tejido asociativo de la ciudad (partidos políticos con representantes municipales y autonómicos, sindicatos y entidades empresariales, culturales y sociales), con la alcaldesa Carmen Moriyón al frente, abarrotaron el atrio central del Antiguo Instituto para escenificar la unidad política y social en torno al proyecto de integración ferroviaria gijonés, gritar «basta» y reclamar su desbloqueo tras 16 años de retrasos y promesas incumplidas.

Caravera fue la encargada de leer el simbólico manifiesto cuyo texto fue consensuado el pasado viernes por el Consejo Social de la ciudad. Según remarcó el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, Adrián Arias, ella fue quien en 2015 impulsó la plataforma ciudadana que «sacó el plan del vías del cajón donde lo había metido la clase política». Además, bajo su mandato al frente de la federación se organizó la primera manifestación, con cerca de un millar de asistentes, en la época de Ana Pastor como ministra de Fomento, para sacar al proyecto del olvido y el marasmo.

Ahora que la plataforma en defensa del plan de vías se ha vuelto a activar, con un programa de acciones reivindicativas que no parará hasta que se consiga un compromiso por escrito, Arias aprovechó para lanzar un mensaje al ministro José Luis Ábalos. «En 2018 volvemos a decir 'basta' a este letargo que dura ya 16 años y el 31 de octubre tiene que ser el inicio de una hoja de ruta de todo tipo de movilizaciones y presión social para que se tome en cuenta a la ciudad de Gijón», proclamó.

Arias advirtió a Ábalos de que «si no hay una solución clara por parte del Ministerio de Fomento en la próxima semana, Gijón se unirá a otras ciudades de Asturias (como Langreo) y del estado para plantear en Madrid sus reivindicaciones». «El ministro tiene que acordarse dónde está Asturias y venir aquí, poner el dinero encima de la mesa y dejar de enredar con su secretario de Infraestructuras y le vamos a decir hoy (por ayer) que en Gijón hay unidad política, sindical, social y cultural para que el plan de vías avance.

«Lanza a favor» de Moriyón

Por su parte, Caravera expresó su pesimismo con el devenir del principal proyecto de futuro para la ciudad. «No lo voy a ver. Cada vez me asusta más la cantidad de inversión necesaria (814 millones de euros), porque cada vez va a ser más difícil sacar dinero. Si el año que viene, que hay elecciones, no logramos ponerlo en marcha, estaremos en un letargo ahí otros cuatro años», pronosticó. Recordó que con el PSOE gobernando en las tres administraciones «poco más se hizo que levantar las vías». «Lugo vino la derecha y nos llenó la cabeza de cosas, pero tampoco hicieron nada», añadió. En cambio, sí quiso «romper una lanza a favor de la alcaldesa» de la ciudad. «Carmen Moriyón peleó y pelea. Tiró por ello y tuvo el interés de ir a Madrid y reunirse con los responsables del Fomento. Tiene que estar ahí y está, mientras alguno viene a la plataforma con bastantes reparos», destacó Caravera, quien invitó asimismo al ministro de Fomento a «venir en tren a Gijón para que vea cómo estamos». «Estos días hemos estado incomunicados y cercados. Pululaba un chiste estos días en las redes sociales que decía que logramos la independencia sin referéndum. Tardamos 2 horas y 35 minutos en venir de León a Gijón. Es una vergüenza», concluyó.

El portavoz del gobierno local, Fernando Couto, agradeció el «histórico paso adelante» dado por la sociedad gijonesa y el «mensaje de unidad» trasladado a Fomento desde todos los ámbitos y sectores. Couto anunció que, en cuanto se cuadren las agendas con el Gobierno central, se desplazará a Madrid para «buscar soluciones y que esta situación se pueda revertir». «Trabajaremos codo con codo con el Ministerio de Fomento para que en unas semanas tengamos las certezas que queremos tener y las incertidumbres de acaben, y la realidad es que en política las certezas reales se ratifican cuando se firman las cosas», subrayó. Avanzó, además, que la plataforma en defensa del plan de vías contará siempre «con el apoyo incondicional» de Foro en los actos reivindicativos que se programen en defensa de los intereses de Gijón.

Por el PSOE acudió solo la edil Begoña Fernández. Y ella fue la única voz discordante. «Ábalos es un ministro que lleva tres meses y ha hecho lo que tenía que hacer. Se ha comprometido con el proyecto y ha dicho que hay que esperar a que se realicen los estudios informativos y ambiental en relación con la ubicación de la estación. Está poniendo en valor los informes técnicos para fundamentar las decisiones políticas y por sentido de responsabilidad no le vamos a poner pegas a eso», señaló. En este punto recordó que «se llegó a un acuerdo político para modificar el proyecto inicial sin poner cortapisas en el ámbito local ni autonómico» del PSOE.

Mario Suárez (Xixón Sí Puede) destacó que «se ha visibilizado que la capacidad de aguante de la ciudadanía ha llegado al límite». «Se ha visto una gran capacidad de movilización y esperamos que el Ministerio de Fomento tome nota, porque de lo contrario seguirán más pasos en esta misma dirección».

EL COMERCIO y Ser Gijón

Aurelio Martín (IU) defendió que tras el acto de ayer «solo queda una reunión de los tres gobiernos donde se alcance un acuerdo que pasa por un compromiso firmado» y José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos) opinó que «es el momento de que la sociedad tome el protagonismo».

Pablo González (PP) indicó que «solo depende de la voluntad política del Gobierno de España el que podamos desbloquear esta situación». «Tenemos que parar este cerco a Gijón y esta zancadilla a nuestro futuro. Hay que hacer toda la presión necesaria legal, judicial, institucional, política y en la calle para que esta felonía no se consume», arengó.

Los medios de comunicación estuvieron representados por Marcelino Gutiérrez, director de EL COMERCIO, y Pablo González-Palacios, responsable de Ser Gijón.

