El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de Somió en la que fue localizado el coche sospechoso de ser utilizado por la banda de ladrones.

Zona de Somió en la que fue localizado el coche sospechoso de ser utilizado por la banda de ladrones. Damián Arienza

Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

El vehículo, un Mercedes de alta gama, fue hallado de madrugada en Somió. Tenía una puerta abierta y su apariencia no era acorde a los datos que figuraban asociados a la matrícula

Olaya Suárez
Damián Arienza

Olaya Suárez y Damián Arienza

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:52

Comenta

La Policía Local localizaba en la madrugada de ayer en Somió, Gijón, un vehículo sospechoso de ser utilizado por la banda de ladrones que en ... las últimas semanas ha cometido numerosos robos en viviendas en la zona rural de Gijón y también en otros concejos de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  8. 8 El restaurante Michem y los secretos del mejor pote asturiano
  9. 9

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  10. 10 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés