Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

La Policía Local localizaba en la madrugada de ayer en Somió, Gijón, un vehículo sospechoso de ser utilizado por la banda de ladrones que en ... las últimas semanas ha cometido numerosos robos en viviendas en la zona rural de Gijón y también en otros concejos de la región.

Se trata de un Mercedes de alta gama que, según ha podido saber EL COMERCIO, presentaba una serie de incongruencias de apariencia respecto a los datos que figuraban en la documentación asociada a la matrícula. Además, tenía una de las puertas abiertas, como si los ocupantes hubiese huido precipitadamente al detectar la presencia de la Policía.

El vehículo en cuestión fue trasladado por la grúa para ser inspeccionado por la Brigada de la Policía Científica de la Comisaría de Gijón, en el marco de la investigación de la Brigada de la Policía Judicial sobre la oleada de robos que se viene registrando desde mediados de mes. La principal hipótesis es que se trata de una banda itinerante especializada en asaltos a viviendas. Su imagen ha quedado registrada en varias grabaciones de cámaras seguridad, si bien actúan ocultando sus rostros, tapados con gorros y capuchas.

En las últimas semanas han actuado en La Camocha, Cabueñes, Somió, Castiello y Deva. Cometen los robos durante las tardes, entre las seis y las nueve de la noche, aprovechando la oscuridad y seleccionando casas en las que creen que no están los moradores. No obstante, en al menos dos casos, entraron en viviendas en la que estaban los propietarios dentro. Huyeron rápidamente al saber que la casa no estaba vacía.

Más vigilancia

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han incrementado la vigilancia, de patrullas rotuladas y también camufladas para conseguir interceptar a los integrantes de la banda. Trabajan con varios perfiles de sospechosos. Uno de ellos quedó recogido en las cámaras de seguridad de una urbanización de Cabueñes, saltando el cierre perimetral, con una ganzúa en la mano y con aparente tranquilidad después de haber entrado a robar en un chalé. Fuera, presuntamente, le esperaban los compinches. Una de las posibilidades que se barajan es que pernocten en los propios vehículos para evitar dejar rastros en hoteles u otro tipo de hospedajes.