Gijón comenzará en julio de 2026 la reforma integral del Albergue de Animales

Empieza a tomar forma la esperada reforma del Albergue de Animales de Serín. El Ayuntamiento de Gijón invertirá 150.000 euros en la ... renovación integral de las instalaciones, que actualmente presentan un notable deterioro y carencia funcionales tanto para el alojamiento de los animales como para el trabajo de profesionales y voluntarios. Así se acordó este martes en el Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal, lo que supone un nuevo avance del expediente para las obras de mejora del albergue.

El expediente de contratación se firmó el pasado 22 de septiembre y las previsiones marcan que la licitación se realizará en noviembre para que los trabajos den comienzo en julio de 2026. A esta cuantía hay que sumar otros 15.000 euros incluidos en el borrador de Presupuestos Municipales de 2026, que se destinarán al proyecto de ampliación de dichas instalaciones, por lo que la inversión total asciende a 165.000 euros. Lejos aún del presupuesto de casi medio millón de euros que se barajaba hace dos años.

Zonas comunes y de cuarentena

El proyecto de mejora del Albergue de Serín contempla una renovación integral de las instalaciones, entre las que se incluye la rehabilitación de cerramientos y cubiertas, la reforma de zonas comunes y de cuarentena, la mejora del saneamiento y drenaje, la actualización del sistema de climatización y ventilación, así como de la red eléctrica y de iluminación.

Pero también son necesarias áreas verdes para el recreo y bienestar de los animales y unas instalaciones que inviten a visitar el espacio, por lo que también se llevará a cabo la instalación de nuevos espacios de socialización y ejercicio y la adecuación de las áreas de atención al público y voluntariado.

«Con este compromiso, multiplicamos por quince el promedio de los recursos que el PSOE dedicó durante su mandato a la conservación y mantenimiento de este equipamiento municipal y pondremos fin a una situación intolerable que se ha prolongado durante demasiados años», destacó el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, quien subrayó que estas obras «garantizarán unas condiciones dignas tanto para los animales como para los profesionales y voluntarios que trabajan en el centro».

Control poblacional felino

En la reunión se presentó además un informe de seguimiento del Plan CER (Captura, Esterilización y Retorno), que desde septiembre se encuentra plenamente operativo. Este plan, que supera los 100.000 euros de inversión, multiplica por cinco la inversión anual promedio que se venía realizando en el control poblacional de gatos callejeros.

Las previsiones apuntan a que permitirá esterilizar unos 500 gatos al año, alcanzando un control del 90 % de las colonias felinas en el municipio. Pintueles destacó que el Plan CER «es una herramienta eficaz, ética y sostenible para el control de poblaciones felinas urbanas y una muestra del compromiso del Ayuntamiento con el bienestar animal».

Nuevo centro para aves

El Consejo fue informado también de la firma de un convenio con el Gobierno del Principado de Asturias para transformar la actual pajarera del parque de Isabel La Católica en un centro de atención primaria para aves silvestres heridas y aves domésticas abandonadas.

El protocolo de colaboración, firmado en julio, permitirá eliminar la exposición de ejemplares en cautividad e implantar de forma gradual un nuevo modelo de gestión del aviario municipal, centrado en la recuperación, atención y liberación de animales.