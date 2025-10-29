El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones del Albergue de Animales de Serín, en agosto de 2023. Juan Carlos Román
Protección y bienestar animal

Gijón comenzará en julio de 2026 la reforma integral del Albergue de Animales

El proyecto cuenta con un presupuesto de 150.000 euros para las obras de mejora e incluye la instalación de nuevos espacios de socialización y ejercicio

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Empieza a tomar forma la esperada reforma del Albergue de Animales de Serín. El Ayuntamiento de Gijón invertirá 150.000 euros en la ... renovación integral de las instalaciones, que actualmente presentan un notable deterioro y carencia funcionales tanto para el alojamiento de los animales como para el trabajo de profesionales y voluntarios. Así se acordó este martes en el Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal, lo que supone un nuevo avance del expediente para las obras de mejora del albergue.

