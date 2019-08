Gijón se compromete a dedicar 113 millones al plan de vías hasta 2045 Las concejalas Marina Pineda y Natalia González, durante una votación del Pleno. / CAROLINA SANTOS Este año saldrán de las arcas municipales para este proyecto 385.000 euros y en 2026 se llegará a seis millones al año I. VILLAR / L. R. LORENZO GIJÓN. Viernes, 2 agosto 2019, 01:32

El Pleno municipal ratificó ayer el compromiso del Ayuntamiento de Gijón de dedicar a lo largo de los próximos 27 años un máximo de 113 millones de euros para pagar la parte que le corresponde de las obras de construcción de la nueva estación intermodal y la supresión de la barrera ferroviaria hasta el apeadero de La Calzada, en el marco del nuevo convenio del plan de vías suscrito en mayo con el Principado y el Ministerio de Fomento. El acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Aunque el Pleno ya se había pronunciado en enero de manera unánime a favor de la firma del convenio, según el secretario municipal, Miguel Ángel de Diego, el servicio de Intervención «ha insistido» en que los compromisos de gasto que vienen recogidos en el mismo «reciban una ratificación, para curarnos en salud sobre todo de cara a una posible auditoría». Las primeras aportaciones corresponden a un préstamo participativo de 7,15 millones de euros que las tres administraciones concederán a Gijón al Norte para que pueda hacer frente a sus gastos operativos, a la redacción de proyectos y a las obras de urbanización de las parcelas del 'solarón'. El Ayuntamiento, como propietario del 25% de las acciones de la sociedad, debe aportar la cuarta parte de esa financiación. Por eso, a la reserva de 385.000 euros para ese fin en los presupuestos de este año se suma el compromiso de incluir 1,4 millones de euros más en los de 2020, incluso aunque se repita la situación de prórroga presupuestaria de los últimos años.

El grueso de las aportaciones municipales, no obstante, llegará a partir de 2021. Ese es el año previsto para iniciar las obras de la estación, que se prolongarán hasta 2025 y cuyo elevado coste, junto al de las obras complementarias que vienen recogidas en el convenio, obligará a Gijón al Norte a recurrir a la financiación externa. En total son 353 millones los que se necesitan para construir las nuevas instalaciones para la llegada de trenes y autobuses, cubrir las vías hasta La Calzada, desviar los colectores de saneamiento, demoler el viaducto de Carlos Marx, ampliar el parque de Moreda y desdoblar la avenida de Juan Carlos I hasta el centro comercial de La Calzada. La intención de las administraciones es solicitar un préstamo al Banco Europeo de Inversiones cuya amortización se prolongaría hasta 2045.

Cuantía variable

Sumados capital e intereses, la aportación que tendrá que hacer a lo largo de los próximos años el Ayuntamiento para pagar la parte del préstamo que le corresponde (25%) asciende a 111,7 millones de euros. Y el acuerdo adoptado ayer recoge el compromiso de reservar en los presupuestos municipales de cada ejercicio, hasta 2045, las partidas necesarias para hacer frente a esos pagos. Su cuantía será variable. Para los primeros años, cuando tan solo se pagarán intereses, se habla de cantidades que oscilan entre los 175.171 euros de 2021 y los 1,7 millones de 2025. En 2026 se empezará a amortizar capital y será necesario reservar en las arcas municipales 6,1 millones de euros. A partir de ahí las cuotas irán en ligero descenso, hasta llegar a un último pago de 4,5 millones en 2045.

Estas cantidades podrían revisarse a la baja en función de los ingresos que obtenga Gijón al Norte de la venta de las parcelas que han quedado libres tras la supresión de las vías, dinero que según la versión definitiva del convenio del plan de vías se dedicará en primer lugar a la amortización del préstamo.

La ratificación del compromiso municipal con este proyecto no fue el único asunto económico que se trató en el Pleno. El equipo de gobierno logró sacar adelante sus primeras cuatro propuestas de modificación presupuestaria, dos de ellas (116.000 euros) para atender gastos generales y de personal de la Fundación Municipal de Cultura y las otras dos (2,2 millones), para el pago de indemnizaciones por cobros indebidos del IBI -consecuencia de la anulación del anterior PGO- y para acometer nuevas inversiones. Entre ellas, diversas obras en 23 colegios, la renovación del parqué del Palacio de Deportes y la mejora de la cubierta y el pavimento del pabellón de Perchera-La Braña.

No salió adelante, por el voto en contra del PSOE, la cuenta general del Ayuntamiento de 2018, esto es, el balance económico del último año de gobierno de Foro. La interventora recordó que no aprobar este documento no tiene ninguna consecuencia negativa.