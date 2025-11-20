Gijón creará una nueva zona verde junto a la iglesia del Buen Pastor La asociación vecinal Esto Ye Ciares logra el visto bueno del Ayuntamiento gijonés a su proyecto para adecentar la parcela

Infografía de la parcela de la calle Periodista Francisco Carantoña Dubert que será convertida en zona verde.

E. C. Gijón Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:26

La asociación Esto Ye Ciares ha logrado el compromiso de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón para la creación de una zona verde, de estancia y con bancos, en una parcela ubicada junto a la iglesia del Buen Pastor, en la calle Periodista Carantoña Dubert.

La actuación, que tendrá un asignación de 50.000 euros, fue confirmada por el concejal Rodrigo Pintueles en la reunión que mantuvo el pasado miércoles con la entidad vecinal. La parcela ocupa unos 200 metros y las obras se harán a lo largo de 2026. Se trata de una vieja reivindicación vecinal.

Ya en 2024, la asociación Esto ye Ciares elaboró una infografía con su propuesta y solicitó al servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón que se llevara a cabo la adecuación de la parcela anexa a la iglesia del Buen Pastor.