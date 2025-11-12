Gijón culmina la rehabilitación de la batería alta del Cerro
El nuevo centro de interpretación, con «estética de búnker» y sala de proyecciones, abrirá al público en el segundo semestre de 2026
Gijón
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:02
El Ayuntamiento de Gijón ha dado por finalizadas, «a falta de pequeños remates», las obras de rehabilitación para convertir la vieja batería alta del cerro de Santa Catalina en un nuevo centro de interpretación, que abrirá al público en el segundo semestre de 2026 tras el proceso de musealización que coordinará la Fundación Municipal de Cultura.
Los trabajos, ejecutados por la empresa Ovinorte con una inversión de 621.000 euros, han supuesto la recuperación de tres edificaciones de este conjunto de patrimonio militar –uno de nueva construcción y dos existentes–, con un diseño realizado por la arquitecta municipal María Méndez que buscó integrarse en el entorno del Cerro con un impacto visual mínimo. «Lo han dejado muy bien. No son unas obras tan agradecidas como hacer un edificio nuevo, pero hemos estado en plazo y ejecución», destacó el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria.
1 /
La actuación incluyó la construcción de un nuevo edificio de recepción, que tiene «estética de búnker» y alberga una sala de proyecciones y aseos para el personal. En el edificio de repuesto se habilitaron cuatro baños, dos de ellos accesibles, mientras que en el principal, que albergaba el antiguo puesto de vigilancia, se realizaron trabajos de mejora estructural, pintura, carpintería y corrección de la instalación eléctrica. También se sustituyeron por una reja los cristales instalados en el puesto de vigilancia en 2021, que fueron dañados por actos vandálicos.
En una de las paredes del edificio principal se puede leer una inscripción que data de 1930: 'Bernardo 'Alvarez', probablemente el nombre de su autor.
Un espacio para las fotos
También se levantó toda la cubierta vegetal del Cerro para reparar la impermeabilización y renovar el sistema de riego. La parte más visible de la rehabilitación en estos momentos es la del entorno del Elogio del Horizonte, al que ya se puede acceder libremente desde que se retirasen las vallas el pasado viernes. «Se mejoró el pavimento sustituyendo el césped 'repelao' por arenón», señaló Villoria, ampliando la zona de tránsito con este material para ganar distancia con la escultura y obtener mejores fotografías.
El proyecto se enmarca en el plan de recuperación de espacios patrimoniales con fines turísticos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y cuenta con financiación europea.