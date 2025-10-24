Gijón defiende su capacidad financiera y administrativa para optar a los fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'

El Ayuntamiento de Gijón ha presentado esta mañana sus alegaciones a la resolución provisional de la Dirección General del Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ... del Gobierno de España en la que el plan de transformación de Cimavilla obtuvo una puntuación insuficiente para ello, consiguiendo tan solo 53,5 puntos sobre 100 posibles y quedándose sin la financiación a la que aspiraban. En total, 12 millones de euros.

El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos, Jaime Fernández-Paíno, explicó que con esta puntuación en la mano que ha sido pública el pasado jueves, han presentado nuevas alegaciones «apartado por apartado». La solicitud de la revisión aspira a conseguir 94 de los 100 puntos posibles.

Dentro de los aspectos que han alegado, Fernández-Paíno puso especial atención en dos de ellos. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda ha concedido cinco puntos sobre diez en la independencia del Ayuntamiento para ejecutar el plan, es decir, en la capacidad del Consistorio como administración competente. «La realidad es que el 100% de los proyectos que se encuentran en el plan de actuación son competencia exclusivamente municipal. Esto es fruto de que durante la fase de preparación del plan y la fase de diseño de las actuaciones se hizo un trabajo con todas las áreas municipales», alegó Fernández-Paíno. Un punto que resulta incongruente para el director general de Alcaldía ya que en el grado de madurez el proyecto se les otorgó 11.5 puntos de 15 posibles. «Se hizo mucho hincapié cuando presentamos el plan en febrero. Habíamos elegido proyectos que o bien estuvieran o fueran a estar en ejecución y que este gobierno tenía intención de llevar a cabo», recordó.

En segundo lugar, hizo alusión a la capacidad financiera, donde el ministerio otorgó cero puntos sobre nueve posibles. «No es ningún secreto que el Ayuntamiento de Gijón está, ahora mismo, licitando obras que ellas solas superan prácticamente el total de las actuaciones previstas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Cimavilla», ejemplo de ello sería Tabacalera. «Pero entendemos que la capacidad financiera de este Ayuntamiento está sobradamente acreditada», recalcó.

Además de estas cuestiones técnicas, Fernández-Paíno planteó dudas sobre la aplicación de los criterios de equidad territorial y proporcionalidad previstos dentro de esta convocatoria. Si bien consideró que de tres grandes ciudades, dos consiguieran financiación como es Oviedo y Avilés y Gijón no, sí que establece «el criterio de proporcionalidad». Pero esto no ocurre al ver otras regiones en las que «hay algunas con 25 grandes ciudades beneficiarias y una no beneficiaria que se queda en reserva al igual que Gijón en Asturias», explicó. Por ello volvió a reafirmar que «Asturias está infrafinanciada en esta convocatoria. No hay un principio de equidad territorial», insistió.

Sobre las críticas del grupo municipal socialista que exigió disculpas por la pérdida de los fondos, Fernández-Paíno contestó que le resultaba «sorprendente que exijan disculpas con el mandato que llevan». Sobre este tema, señaló que su mayor preocupación era «la respuesta del Principado». El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, invitó a Fernández-Paíno «a que reoriente sus esfuerzos a la defensa de Gijón y no se dirija al Principado en los términos en los que lo hizo, sembrando dudas sobre nuestras posible implicación». Ante esto, el director general de Alcaldía volvió a ser contundente: «Voy a ser firme en la exigencia de que se den explicaciones de por qué Asturias está infrafinanciada en esta convocatoria».