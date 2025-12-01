Gijón agudiza su envejecimiento: la franja de más de 65 años crece en 1.280 personas el último año

La tendencia al envejecimiento no solo no cesa en Gijón, sino que se agudiza. Los expertos ya hablan de un «envejecimiento del envejecimiento», un ... término que se refiere al aumento de la esperanza de vida y, como consecuencia de ello, a la presencia de una elevada proporción de personas muy mayores en la población, junto con el aumento de la edad media.

En Gijón, los últimos datos demográficos que maneja la Fundación Municipal de Servicios Sociales empleados como base para su plan sobre soledad no deseada son reveladores. En el último año (del 1 de enero de 2024 al 1 de enero de 2025), Gijón ha sumado 1.280 personas al tramo de más de 65 años. En 2024 vivían en Gijón 76.284 personas con más de 65 años. Un año más tarde, el colectivo ya sumaba 77.564.

Otro dato a tener en cuenta a lo hora de abordar la situación de soledad no deseada entre la población mayor es este otro: de esas 77.564 personas que forman el tramo jubilatorio, 12.585 (el 16,23%) han cumplido ya los 85 años. La gran mayoría (8.653) son mujeres. La Fundación Municipal de Servicios Sociales estima que en Gijón son más de 9.000 las personas mayores de que viven solas. De ahí, la importancia de elaborar un plan contra situaciones de soledad, precariedad y de abandono.

Actuar sobre ese envejecimiento del envejecimiento es el objetivo primordial. El proyecto de soledad no deseada intenta detectar situaciones de vulnerabilidad y fragilidad entre los mayores que viven en Gijón. Una de las líneas de esta iniciativa pasa por promover «barrios amigables con los mayores». También desarrollar un tejido comunitario es otra de las puntas de lanza contra la soledad no deseada, así como impulsar redes de apoyo vecinal, de manera que las personas que vivan solas y no dispongan del apoyo familiar necesario, sepan que pueden acudir al ámbito vecinal.

En Gijón se ha constituido una mesa de trabajo de la Soledad no Deseada, liderada por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, y de la que forman parte entidades y servicios municipales, también organizaciones sociales y vecinales. Están presentes desde Cáritas, ACCEM, Cruz Roja y Policía Local hasta el amplio abanico de asociaciones vecinales y representantes de ayuda a domicilio, al ser estos trabajadores y trabajadoras los que más en contacto están con las personas mayores que necesitan de asistencia. El listado se completa con el Colegio de Farmacéuticos, la Fundación Padre Osso, la Universidad Popular, A pie de barrio y la red Redia, entre otros muchos.

Una de las primeras acciones llevadas a cabo en Gijón en el marco de la soledad no deseada ha sido la realización de una encuesta telefónica dirigida a las personas mayores de 80 años acompañadas de otra persona octogenaria residentes en el distrito centro, al objeto de conocer sus situaciones y posteriormente poder realizar intervenciones y apoyos.

Se hicieron 980 encuestas sobre un universo total de 3.370 personas. Los datos obtenidos con esta encuesta y extrapolables al resto de la población mayor son casi una llamada de socorro puesto que alertan de que el 77% de los octogenarios que viven en Gijón necesitan algún tipo de ayuda para realizar sus tareas diarias, y el 11% se sienten absolutamente solas y están aisladas de cualquier contacto social.