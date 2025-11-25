Gijón fija sus dos festivos de libre apertura comercial en 2026: San Pedro y el 31 de agosto

Iván Villar Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este martes su propuesta para el próximo año de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), área con libertad de horarios comerciales para la que la ley obliga a fijar cada año una extensión territorial y temporal. Desde 2023 la delimitación que propone cada año el Consistorio, y que repite de cara a 2026, abarca los barrios de Cimavilla, el Centro y La Arena, dentro de un perímetro constituido por las calles Maximino Marino Fernández, Emilio Muñiz 'El Negro', Honesto Batalón, Subida al Cerro, Artillería, Tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, Muelle de Oriente, Jardines de la Reina, Rodríguez San Pedro, Dionisio Fernández Nespral, Marqués de San Esteban, Pedro Duro, Palacio Valdés, avenida de la Costa, avenida de Castilla, avenida de Rufo García Rendueles, Jardines del Náutico, Cabrales, Tránsito de Campo Valdés y camín de la Fontica. En todo este área se permitirá la libre apertura comercial en dos festivos concretos: el lunes 29 de junio, día de San Pedro, y el domingo 31 de agosto.

En la justificación de esta propuesta, que ahora debe ser ratificada por el Principado, el Ayuntamiento señala que el área propuesto como ZGAT «coincide con el Centro Comercial Abierto Gijón Centro», que acumula reconocimientos como el Premio Nacional de Comercio 2015, y además «concentra la mayor oferta alojativa de la ciudad». Añade que dentro de este ámbito existen equipamientos culturales «de primer orden» como el Teatro Jovellanos, el Museo del Ferrocarril, las Termas Romanas de Campo Valdes, el Museo Casa Natal de Jovellanos y el Palacio de Revillagigedo, además de lindar por el este con el parque de Isabel la Católica, el estadio de El Molinón y el recinto ferial Luis Adaro. «Además es el punto de llegada del transporte que traslada a los turistas de cruceros desde el puerto de El Musel hasta los Jardines de la Reina», remarca con respecto a su alcance territorial. Dentro de esta ZGAT hay más de 400 comercios, siendo la zona de más oferta comercial de la ciudad.

En lo que respecta a la elección de las dos fechas de apertura, indica que la mayor concentración turística en Gijón se produce durante los meses de junio, julio y agosto, que es cuando también tienen lugar «la mayor parte de los eventos culturales, festivos y empresariales». El 29 de junio se ha elegido «por ser el inicio de las actividades estivales y coincidir con el Día de San Pedro» y el 31 de agosto, «por coincidir con la Fiesta de la Sidra Natural, declarada de Interés Turístico Regional».

La declaración de esta Zona de Gran Afluencia Turística es una obligación que data del año 2015 y vinculada a una normativa estatal que busca que las ciudades con gran afluencia de visitantes dispongan de comercios abiertos cuando estos turistas lleguen a su destino vacacional o de descanso. Desde el principio contó con el rechazo del pequeño comercio, que lo consideraba una ventaja para las grandes superficies comerciales. En Gijón, no obstante, se apostó por limitar en la medida de lo posible su alcance, tanto territorial como temporal, limitando esta libertad de horarios a tan solo dos domingos al año y una zona concreta de la ciudad. La medida no afecta a los locales de menos de 300 metros cuadrados, que por ley ya pueden abrir durante los 365 días del año. Al margen de esta decisión municipal están los diez domingos y festivos de libre apertura que el Principado autoriza cada año para todo el comercio de la región y sobre los que también hay ya acuerdo para 2026.