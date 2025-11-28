Gijón ilumina su Navidad más brillante

Carlos Amado Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

La Navidad ya brilla en Gijón a través de más de cinco millones de puntos de luz, que este viernes, se iluminaron desde la plaza Mayor, en un acto multitudinario protagonizado por los más pequeños, que acudieron a la convocatoria de Divertia para participar en el encendido, en compañía de 'Xeladín', que se estrenó como mascota navideña gijonesa y de las voces del Coro Infantil y Joven de Gijón.

Gijón estrenó así la iluminación navideña más amplia hasta la fecha, que incluye entre sus 265 ubicaciones, las 26 zonas rurales y está repartida a través de 760 arcos, 211 elementos tridimensionales, 330 motivos y 660 árboles, así como 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas. Desde esta misma tarde, los gijoneses también pueden disfrutar de la pista de patinaje sobre hielo y el resto de atracciones de 'Inverland', ubicado en el 'Solarón', así como del Mercado de Navidad de Xixón (Menax), que también abrió sus puestos este viernes en el paseo de Begoña, al igual que el carrusel y la noria.

