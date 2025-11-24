El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una rata por el céntrico Paseo de Begoña, en Gijón. E. C.

Gijón intensifica la lucha contra las ratas

Emulsa refuerza los trabajos de desratización con un tercer equipo. Este año se realizaron 3.202 intervenciones y se capturaron 3.357 roedores

Laura Fonseca

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:26

Comenta

La lucha por mantener a las ratas lejos de las calles de Gijón se intensifica. La Empresa Municipal de Limpieza (Emulsa) ha incorporado un ... tercer equipo de desratización para el inicio de la temporada otoño-invierno, de manera de conseguir que estos animales se alejen de la superficie o de zonas visibles en espacios públicos. Erradicar a las ratas de la faz de Gijón no es posible, ya que se trata de una plaga con presencia constante en espacios urbanos. Pero sí se las puede mantener, como quien dice, a raya.

