Gijón intensifica la lucha contra las ratas

La lucha por mantener a las ratas lejos de las calles de Gijón se intensifica. La Empresa Municipal de Limpieza (Emulsa) ha incorporado un ... tercer equipo de desratización para el inicio de la temporada otoño-invierno, de manera de conseguir que estos animales se alejen de la superficie o de zonas visibles en espacios públicos. Erradicar a las ratas de la faz de Gijón no es posible, ya que se trata de una plaga con presencia constante en espacios urbanos. Pero sí se las puede mantener, como quien dice, a raya.

El problema, señalan desde la Concejalía de Medio Ambiente es que son «animales de naturaleza esquiva» y que en los últimos años «muestran un cambio de conducta debido a la presencia de alimento en la superficie». Algunas de las problemáticas que Emulsa intenta paliar a través de la limpieza diaria es la presencia de comida en la calle para mascotas, palomas o gatos. También, los restos que pueden quedar en zonas de ocio y que «son fuente de alimento y punto de atracción para los roedores».

Ampliar

Desde el pasado enero hasta octubre, el personal de limpieza de Gijón lleva contabilizadas 3.202 intervenciones enmarcadas dentro del plan de desratización. Son 451 más actuaciones que en 2024, y a buen seguro, en lo que queda de año se superarán los registros de 2021 y 2023, que son los que más actividad anual computaron.

Las actuaciones que Emulsa realiza a través de su personal especializado (suelen ser dos equipos que se refuerzan con un tercero en momentos de mayor actividad de esta plaga) se centran en los registros de alcantarillado de la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

Presencia en superficie

Los conductos de saneamiento se han convertido en el hábitat adoptado por las especies de roedores que existen en las ciudades. Las razones son porque se encuentran protegidas, disponen de agua y alimento y el entorno facilita la reproducción de las diferentes camadas que pueden llegar a tener a lo largo del año. Las ratas se suelen alimentar en las cloacas de la comida que tiramos por el retrete, de ahí que desde Medio Ambiente se inste a la ciudadanía a acabar con esta práctica.

Mediante la colocación de cebos y reposición en los puntos de actividad se trata de que la población se contenga dentro de unos niveles tolerables y no salga a la superficie, señala Emulsa. Sin embargo, en ocasiones las ratas suben a la calle. «Recibido este tipo de incidencia se actúa de forma inmediata. Se analiza la causa y se trata de aislar el foco, si es posible, y en su defecto se actúa mediante aplicación de rodenticida. Principalmente, en los registros de alcantarillados o en el interior de portacebos. En todo caso, evitando que pueda ser accesibles a niños y mascotas», aclaran.

Trampas inteligentes

El rodenticida que se emplea tiene un principio activo con propiedades anticoagulantes. Es un producto de uso exclusivamente profesional y el efecto que causa en los roedores es paulatino y la mortalidad se produce a partir de las 48 horas. De esta forma, explican desde Medio Ambiente, «se evita el rechazo al no identificar el peligro». Es por ello, abundan, «que una de las causas de los avistamientos puedan ser ejemplares debilitados y desorientados como consecuencia de la ingesta de este producto».

Como método alternativo, desde hace cuatro años, se compagina este método con el uso de trampas inteligentes instaladas en puntos del saneamiento. Las capturas se producen de forma automática y el dispositivo comunica la actividad registrada mediante una tarjeta SIM. Estas trampas han permitido capturar 3.357 animales en lo que va de año, en 26 ubicaciones diferentes.