«No vi a la víctima hasta que la tuve debajo de la furgoneta» El acusado, durante la vista celebrada este martes en Gijón. / Aurelio Flórez El conductor acusado del atropello mortal de Piedad Chico, en el barrio gijonés del Polígono de Pumarín, se enfrenta a una posible condena de dos años y siete meses de prisión por lo que la acusación particular considera una imprudencia grave PABLO SUÁREZ Martes, 15 enero 2019, 18:06

«Conozco perfectamente la calle y sabía que había varios pasos de peatones, por lo que circulaba a una velocidad inferior a la máxima permitida. Aún así, no vi en ningún momento a la víctima hasta que noté un golpe, me bajé y la encontré debajo de la furgoneta». D. P. S., el conductor acusado del atropello mortal que el pasado 22 de mayo de 2017 acabó con la vida de Piedad Chico, vecina del barrio del Polígono de Pumarín, en Gijón, declaró este martes de nuevo ante el juez del Juzgado de lo Penal Número 1 de Gijón y negó rotundamente haber cometido irregularidad vial alguna durante aquel fatídico día. Días después del accidente, la jueza de Instrucción 2 había dictado el sobreseimiento libre de las diligencias abiertas, eximiendo de toda culpa al conductor. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimaba meses después el recurso interpuesto por la familia de la víctima, lo cual forzaba la celebración del juicio que tuvo lugar esta mañana, y en el que la acusación particular solicitó dos años y siete meses de prisión así como una indemnización de 49.000 euros para el acusado.

Por su parte, la defensa del conductor reclamó la libre absolución de su cliente, un parecer compartido con la fiscalía, al considerar que la víctima irrumpió de forma «imprevisible» en la calzada y argumentando que no está probado que esta lo hiciese por el paso de peatones habilitado para ello. «Evidentemente, si la hubiera visto hubiera parado», esgrimió el acusado, quien dio negativo por consumo de alcohol y drogas en las pruebas realizadas tras el incidente, pero que en un análisis posterior de una muestra de saliva dio positivo por consumo de cannabis en las horas previas al accidente. Esta posible conducción bajo el efecto de las drogas es la base del argumento esgrimido por la acusación, quien da por confirmada la conducción bajo el efecto de las drogas, pese a que el doctor que también declaró durante el juicio no se atrevió a garantizar que la cantidad detectada pudiese afectar a la conducción.