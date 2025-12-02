Gijón se ilumina: vota y elige las luces de Navidad que más brillan este año»

La iluminación navideña de Gijón un año más de deja indeferente a nadie.

Lo normal, cuando Gijón enciende sus luces de Navidad, es que la gente salga a la calle en masa y se formen aglomeraciones en torno a los principales adornos navideños para conseguir las mejores instantáneas con el decorado.

Los lectores de EL COMERCIO pueden votar hasta el martes 20 de diciembre incluido por su iluminación navideña favorita. Entre los participantes se sortearán cinco tarjetas regalo de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias por valor de 50 euros cada una. Una Navidad redonda y deslumbrante con premios.

Iluminación deslumbrante

Uno de los espacios más aclamados vuelve a ser la plaza Mayor, aunque este año se mide con la 'estrellona' y los tres Reyes Magos del Náutico para alzarse como la gran favorita de esta Navidad.

También llamativas vuelven a ser las luces colgantes de las calles Corrida, Tomás y Valiente y Los Moros.

