«Gijón es el lugar del mundo donde mueren más familiares de turistas» Armando Rodríguez, a la puerta de la sidrería El Globo. / ARNALDO GARCÍA El propietario de la sidrería El Globo pidió fe a los visitantes ante el mal tiempo y se hizo viral: «No pensé que fuera a tener tanta repercusión» PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Jueves, 16 agosto 2018, 03:55

«Señores turistas no nos abandonen, no se marchen de Gijón. Tengan fe. Que nunca llovió que no escampara». Con este cartel colgado en el escaparate de la sidrería El Globo, su propietario Armando Rodríguez consiguió hacerse viral durante el pasado mes de julio, uno de los menos veraniegos de los últimos años. Ahora lo recuerda con una sonrisa. «Me gusta hacer las cosas con humor, lo que no pensé fue en la repercusión que iba a tener, incluso nacional. Y es que, fuera de bromas, fue un comienzo de verano muy malo. Menos mal que este mes está viniendo estupendo, porque si nos falla agosto, entonces sí que 'apaga y vámonos'», reconoce ahora, satisfecho de que el tiempo -el meteorológico y el transcurrido- le dieran la razón y por fin escampase.

El buen humor es marca de la casa en este hostelero que comenzó despachando detrás del mostrador de una farmacia con 14 años y lleva más de un cuarto de siglo regentando uno de los restaurantes-sidrería más afamados de la ciudad en la que nació un 4 de julio («antes que Tom Cruise») del 49. Y sin abandonar la retranca aún tiene cuerda para bromear sobre los veranos pasados por agua. «Gijón es el lugar del mundo donde más familiares de turistas mueren. Está demostrado. Vienen reservando cinco noches en un hotel y ven que llueve un día, otro. Al tercero van a recepción: 'Nos vamos, es que falleció mi madre o mi padre o mi hermana'. Sí, hombre. ¿Qué van a hacer? Y lo entiendo», refiere, dando por zanjada la cuestión que motivó su famoso cartel. Hoy el sol luce sobre una playa de San Lorenzo de bote en bote y las temperaturas son las propias del ecuador agosteño. Ya pasó el 'barullu' de los Fuegos y la Semana Grande. Ya casi pasó la temporada de tener que lidiar con «esos días en que te viene gente a protestar porque cobramos 3 euros por una sidra y en tal bar de La Calzada está a 2,7. Pero bueno, ye lo normal hoy».

El hostelero menciona nuestra bebida autóctona y ello le da pie a explicar por qué en su local los camareros no la escancian. «Mi idea de sidrería es un lugar donde la gente come y la bebida sirve de maridaje a los platos. Además, para los clientes es más cómodo tener un aparato escanciador en su mesa y servirse cuando quieran y en la medida que les apetezca», explica, para añadir que «a veces el servicio de escanciado llega a situaciones denigrantes que aquí no admitimos». Y pone de ejemplo lo sucedido la noche anterior con unos clientes canadienses. «Me pidieron si podía echar la sidra por detrás y les repliqué: 'Miren, si quieren eso, no hace falta que vengan tan lejos: en su país, tienen el Circo del Sol'».

Rodríguez es crítico con la situación de la hostelería local: «En Gijón tenemos bares como para una ciudad con un millón de habitantes y creo que falta calidad y respeto a la gente». Vuelve a retomar la sidra como muestra de ello: «Hay quien sirve la peor a los 'foriatos' y lo que debería hacerse es lo contrario, que se vayan pensando '¡qué sidra más buena hay en Asturias!' y como eso, todo. Tampoco sabemos vender los productos que tenemos». Lo dice con seriedad. Le vuelve la sonrisa al hablar de cómo vive él los veranos, mientras ve pasar frente a su local a los bañistas de la playa. «Me alegra verlos. Yo tengo aquí unas alpargatas y después de cerrar voy a mojar los pies ahí solu. ¡No sabes lo que presta!».