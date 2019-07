La madre de Germán, indignada: «La condena de mi hijo es para toda la vida» Yolanda Fernández junto a su hijo Germán. / Jorge Peteiro Yolanda Fernández, la madre del joven agredido hace casi dos años en Gijón, afirma estar «asqueada» con la puesta en libertad de cuatro de los acusados y reclama a la Justicia que acorte los plazos PABLO SUÁREZ Lunes, 8 julio 2019, 20:28

«Es indignante. A este paso estoy viendo que no van a pagar nada de lo que hicieron». Yolanda Fernández, madre del joven Germán, se enteró de la puesta en libertad provisional de cuatro de los acusados por la agresión a su hijo a través de la prensa. La reacción ante la medida se encuentra entre la indignación y la desesperación frente a lo que consideran una decisión injusta. «Entiendo que es por la ley, pero no estoy de acuerdo. La Justicia debe acortar los plazos. Esto no puede pasar», insiste quien no logra entender lo sucedido. «La condena de mi hijo no es para dos años, es para toda la vida. Germán no está así porque haya querido. A la familia nos destrozaron la vida», explica con amargura.

Yolanda Fernández expresa su malestar horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) hiciera pública la puesta en libertad provisional de los cuatro investigados que permanecían en prisión como presuntos autores de la brutal agresión al joven Germán Fernández en Gijón en julio de 2017.

La medida, que lleva aparejada la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, comunicar los cambios de domicilio y permanecer alejados de la víctima 500 metros y la prohibición de comunicarse con él, responde a que se ha cumplido el plazo legal de dos años de estancia en prisión y no haberse pedido «prórroga de la prisión provisional», informó el TSJA.

Los acusados que permanecían en el centro penitenciario de Asturias son Imad A. (de 20 años y natural de Marruecos); Yeray V. R. (de 21 y vecino de Gijón), Jorge A. (de 21 y vecino de Gijón) y Rubén A. H. (de 19 y residente en El Entrego).