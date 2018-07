Aparicio reivindica la «excelente» calidad de las aguas en San Lorenzo y alega que las manchas se vieron en todo Asturias Manchas en la bahía de San Lorenzo. / Arnaldo García «Me he bañado estos días y no he olido más que algas en descomposición, de la que hemos retirado ya cuatro toneladas», añade el concejal ÓSCAR PANDIELLO Lunes, 30 julio 2018, 19:13

La calidad de las aguas en la playa de San Lorenzo sigue dando que hablar. Las manchas localizadas en el agua durante el fin de semana y las quejas de algunos bañistas, que aluden a malos olores y picores tras bañarse en el arenal. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, ha querido mandar esta mañana un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes. «Hablar de vertidos cuando no los ha habido en las últimas fechas no es de recibo. Yo me he bañado estos días y no he olido más que algas en descomposición, de las que además hemos retirado cuatro toneladas. Sí se ha detectado una cantidad elevada de plancton, más de la habitual, a causa del calor», señaló el edil.

Las manchas de este fin de semana, asimismo, se repitieron en todo el litoral, según explicó. «Toda la costa asturiana ha tenido presencia de espumas, incluso donde no había núcleo urbano ni ríos. En El Silencio, en la costa oeste... En la mayoría de ocasiones, además, estas espumas no tienen que ver con vertidos», añadió. Lo que sí reconoció el concejal fue la necesidad de «reforzar las medidas de comunicación» para que las mediciones de la calidad del agua lleguen de forma accesible a todos los ciudadanos.