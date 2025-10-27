El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fachada de la calle Instituto del edificio del Monte de Piedad, que será un nuevo hotel de cuatro estrellas. M. M.

Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique

Patrimonio da luz verde al proyecto para el edificio del Monte de Piedad, que se convertirá en un cuatro estrellas, con 47 habitaciones y que abrirá a finales de 2026

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:34

Comenta

El proyecto para convertir el histórico edificio del Monte de Piedad, en la Ruta de los Vinos de Gijón, en un hotel boutique ... de cuatro estrellas sigue en avanzada fase de desarrollo y afronta ya la recta final en la tramitación de permisos. La constructora Los Campos ya ha obtenido el visto bueno que necesitaba de Patrimonio del Principado para intervenir en este inmueble catalogado con un plan de obra que será muy respetuoso con todo el exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

