Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique

El proyecto para convertir el histórico edificio del Monte de Piedad, en la Ruta de los Vinos de Gijón, en un hotel boutique ... de cuatro estrellas sigue en avanzada fase de desarrollo y afronta ya la recta final en la tramitación de permisos. La constructora Los Campos ya ha obtenido el visto bueno que necesitaba de Patrimonio del Principado para intervenir en este inmueble catalogado con un plan de obra que será muy respetuoso con todo el exterior.

El estudio de arquitectura de Alejandro Canal y Juan Ballina, que colabora habitualmente con Los Campos, se ocupará de dirigir la remodelación general de este edificio. En cambio para encargarse de la parte del interiorismo del nuevo hotel se ha fichado al prestigioso estudio de Barcelona dirigido por Francesc Rifé.

El consejero delegado de Los Campos, Juan Antonio García, señala que una vez superado el filtro de Patrimonio, ya se ha solicitado también licencia al Ayuntamiento de Gijón para iniciar la adecuación interior del edificio. El proyecto se ha dimensionado para que esa distribución dé lugar a unas 47 o 48 habitaciones de cuatro estrellas, una capacidad similar a la del Môderne de Marqués de San Esteban, que tiene 47, y también forma parte de la división hotelera de Los Campos.

García explica que la previsión es poder empezar como pronto con la reforma del histórico edificio a finales de este año y que las obras se prolongarán durante un año. Quiere esto decir que, si no surge ningún contratiempo, el nuevo hotel en el centro de la ciudad podría abrirse al público a finales de 2026 o principios de 2027.

La fachada estilo art déco y el forjado son intocables, pero habrá algunas pequeñas modificaciones que han sido autorizadas por Patrimonio y se llevarán a efecto.

Nuevo color y carpintería

Por ejemplo se sustituirá el color amarillo albero actual de los frontales por otra gama de colores tipo blancos rotos, grises, ocres y tonos tierra. Se harán asimismo nuevas carpinterías, pero con el mismo despiece de las originales y se respetarán todos los elementos decorativos de molduras, cornisas, barandillas y marquesinas. En el interior se acometerá una remodelación integral pero respetando el núcleo de escaleras original y los escasos elementos que lo merecen, especialmente el acceso por la calle Instituto

La entrada al hotel será por la calle Santa Rosa. Y al espacio hotelero que ocupará dos plantas (planta baja y -1) se accederá por San Antonio. El futuro nombre es aún una incógnita.

Diseños del estudio del interiorista catalán Francesc Rifé para el futuro hotel boutique del Monte Piedad, situado en la Ruta de los Vinos. E. C.

Antes de iniciar las obras, la constructora que promueve el proyecto hotelero en el edificio adquirido a Unicaja en 2024 también debe resolver otro asunto importante: llegar a un acuerdo para el realojo de las inquilinas que siguen allí viviendo. El carácter céntrico y comercial de la zona será una ventaja a explotar, sobre todo en el aspecto hostelero, mientras la contaminación acústica puede jugar en contra para la vertiente hotelera, lo cual se tendrá muy en cuenta por ejemplo a la hora de insonorizar las habitaciones, que contarán con todo tipo de comodidades para sus huéspedes.

El Monte de Piedad fue diseñado por el arquitecto José Avelino Díaz Fernández-Omaña, quien ideó también la emblemática Escalerona, en 1943. De aquel histórico destino como casa de empeños derivó al de la Caja de Ahorros de Asturias (1946) y a lo largo de los años el inmueble ha acogido también las oficinas del Sporting y un concurrido salón de actos, Tras largo tiempo cerrado, acabará por convertirse en el hotel número 49 de Gijón y el 17 de cuatro estrellas.