Reunión del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad celebrado este lunes en Gijón. E. C.

Gijón contará con la primera ordenanza de accesibilidad universal de Asturias

La normativa se comenzará elaborar en enero. «Hay que acabar con todas las barreras, visibles e invisibles», afirma el concejal Guzmán Pendás

E. C.

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

Gijón contará con la primera Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal de Asturias. Así lo confirmó el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, durante la reunión ordinaria, tercera del año en curso, del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad, celebrada este lunes en la sala de conferencias del antiguo Instituto Jovellanos.

