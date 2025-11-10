Gijón contará con la primera ordenanza de accesibilidad universal de Asturias

Gijón contará con la primera Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal de Asturias. Así lo confirmó el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán ... Pendás, durante la reunión ordinaria, tercera del año en curso, del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad, celebrada este lunes en la sala de conferencias del antiguo Instituto Jovellanos.

La iniciativa, en la que se viene trabajando desde hace tiempo en la FMSS, entrará en su fase definitiva en 2026, con el objetivo de estar lista «lo antes posible, porque Gijón debe ser una ciudad que elimine todas las barreras, visibles e invisibles, para toda su ciudadanía», destacó el concejal y presidente de la Fundación.

Pendás explicó que el próximo mes de enero se celebrará una reunión informativa con las Direcciones Generales, para después comenzar los encuentros con las áreas municipales e ir incorporando de forma inmediata al órgano redactor a las entidades y asociaciones vinculadas a la discapacidad a través de la Comisión de Accesibilidad de CERMI Asturias, junto con Es Retina.

La futura ordenanza abordará la accesibilidad desde una visión integral, incorporando no solo los aspectos urbanísticos y físicos, sino también la discapacidad cognitiva y psicosocial. «Este es un paso decisivo para Gijón. Desde que asumí la concejalía hace un año, hemos tenido claro que la accesibilidad no puede depender de medidas aisladas, sino de un marco estable, coherente y con visión de futuro», subrayó Pendás, «ya que se trata, además, de una obligación normativa que apela a la responsabilidad social corporativa de las entidades locales», afirmó el presidente de la FMSS.

Sobre la redacción de esta ordenanza ya hubo un trabajo previo -proyecto ordenanza 2018- que arrancó en la anterior legislatura y que se tomará como referencia, junto con la ordenanza aprobada en la ciudad de Zaragoza en 2023, un texto referente en accesibilidad universal en el contexto nacional.

El concejal reiteró que la nueva norma será fruto del consenso, la escucha activa y la colaboración con todos los colectivos implicados y los grupos políticos de la Corporación. «Queremos una ordenanza útil, realista y participada, que responda a las necesidades de quienes viven la discapacidad cada día y convierta a Gijón en un referente de accesibilidad e inclusión», añadió.

Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se destaca que este proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la plena participación de todas las personas en la vida de la ciudad.

Durante la sesión del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad también se informó sobre las actuaciones y programas desarrollados por la FMSS en materia de apoyo, inclusión y accesibilidad que tendrán su continuidad durante 2026.