Nuevo paso peatonal entre los Moros y la plazoleta de Florencio Rodríguez en Gijón Dará continuidad a la acera y evitará el estrechamiento de la esquina de Munuza. Es la antesala de otras mejoras y cambios en el entorno de la plaza del Carmen como la instalación de una marquesina en la parada de bus que ahora no tiene

Marcos Moro Gijón Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:11

El servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento de Gijón ha iniciado los trabajos para habilitar un nuevo paso de peatones entre los Moros y la plazoleta de Florencio Rodríguez que da acceso a la Ruta de los Vinos. La mejora tiene como objetivo dar continuidad a la acera de los Moros y evitar el estrechamiento de la esquina con Munuza donde está paralizada la obra de reconstrucción de un edificio modernista de Manuel del Busto. También se proyectar hacer más cambios y mejoras en el entorno de la plaza del Carmen como instalar una marquesina en la parada de bus que ahora mismo no tiene y ganar más espacio peatonal.

