«Gijón está perdiendo su vinculación al mar. Nos hemos olvidado del planeta» Álex Galán. Director del documental 'Los vecinos del mar' «Pocos lugares en Europa pueden presumir de una variedad de colores como la que exhibe el mar Cantábrico. Ni siquiera el Mediterráneo»

Después de filmar por medio mundo y reflejar a través de su objetivo algunos de los parajes naturales más exóticos del planeta, a Álex Galán (Avilés, 1988) le tocó jugar en casa. Suyo es el documental 'Los vecinos del mar', una pieza con fines didácticos que busca mostrar la biodiversidad del Cantábrico gijonés y la necesidad de protegerla.

-¿De dónde surge la idea de hacer el documental?

-Fue cosa de hace un año. Di una charla para el Ayuntamiento en el Día Internacional del Agua sobre el conflicto de la guerra del agua en Asia Central y ambas partes nos dimos cuenta de que nos apetecía hacer algo juntos. Hace unos meses, el Ayuntamiento nos comentó que estaba interesado en hacer ver que el mar Cantábrico no se reducía a las noticias que habían aparecido en las últimas semanas. Querían que mostrásemos lo que había de verdad.

-¿Qué es lo que más le sorprendió durante el rodaje?

-Sinceramente, esperaba encontrarme algo mucho peor. Estamos continuamente leyendo noticias y viendo manchas en la playa que hace que presupongamos que algo malo está ocurriendo. Yo, además, vengo de ver situaciones devastadoras en Asia o Sudamérica, por lo que tenía la duda sobre qué me iba a encontrar. Ni mucho menos esperaba ver la cantidad de vida que vi. Es impresionante.

-Ha trabajado en algunos de los ecosistemas más ricos del planeta. ¿Es el Cantábrico comparable a alguno de ellos?

-Hasta cierto punto sí. Por poner ejemplos cercanos, el mar Cantábrico no tiene nada que envidiar al Mediterráneo, cuyo entorno es más monótono. A nivel mundial, esto no son las islas del Pacífico ni las Galápagos, pero en el sur de Europa hay pocos lugares con tanta variedad de color.

-¿Se está exagerando demasiado con el tema del carbón?

-No lo sé. En cuanto a lo visible que puede ser ese supuesto carbón estamos exagerando mucho. En una inmersión no se aprecia carbón. Corresponde al Instituto Oceanográfico determinar si son las partículas de agua las que transportan estos deshechos, pero a nivel visual no existe.

-Lo que sí que existe es mucha basura, ¿no?

-Mucha más, aunque esta basura no tiene por qué considerarse contaminación como tal. Lo que nosotros encontramos en el puerto fueron botellas de cristal y desechos que no son perjudiciales para nuestra salud. Que en la zona de Fomento hayamos recogido media tonelada de basura en apenas dos horas es malo para nuestra conciencia y para la imagen que proyectamos como seres inteligentes, únicamente.

-¿Se está perdiendo en Gijón el cariño histórico al mar?

-No solo se está perdiendo la vinculación al mar, sino que también se pierde la vinculación a la Tierra. Es algo que ocurre en todas las partes del mundo. En las ciudades nos olvidamos de que dependemos del planeta, no lo vemos y nos desvinculamos de su cuidado. Las generaciones que ya no son marineros ni descendientes de estos no tienen el mismo cariño por el mar, por lo que a la hora de tirar basura no lo dudan ni un solo minuto.

-Para desesperación en especial de los grupos ecologistas.

-El ecologismo es la respuesta a la pérdida. En Mongolia, por ejemplo, nadie es ecologista porque no han perdido apenas naturaleza. Si ahora hay tantos movimientos ecologistas es precisamente porque necesitamos articular una respuesta rápida.

-¿Cree que este documental puede ser una buena herramienta para concienciar sobre ello?

-Para proteger a la naturaleza hace falta amarla, y nadie ama lo que no conoce. Quizás si empezamos a ser conscientes de los fondos marinos tan increíbles que tenemos, cuando veamos a alguien que va a tirar una botella trataremos de impedirlo. Este documental puede valer para ello.

-¿Hasta qué punto no somos conscientes del desastre natural que está teniendo lugar?

-Hasta el punto de desconocer que cualquier pequeño acto acelera el cambio climático. Por ejemplo, en Kazajistán grabamos la desaparición del mar de Aral. Mucha gente piensa que solo es un mar, pero no saben que la sal que dejó el agua sigue en la tierra, y que cada vez que llega una tormenta la lleva hasta el Ártico. Cuando la sal toca el hielo, este se derrite y hace que suba la temperatura del Ártico. Todo por una acción que ocurre a miles y miles de kilómetros.