Gijón, pionero contra la soledad no deseada con el proyecto 'Ciudadelas' El Coto, es el primer barrio en el que se ha instaurado este modelo que atiende a 50 usuarios, «y que se trasladará en breve a dos barrios más de Gijón para sacar a la gente de su casa y lograr lazos de convivencia con otras personas y dentro de la zona que viven. Estamos creando comunidad», afirmó el edil de Servicios Sociales Guzmán Pendás.

Guzmán Pendás y Covadonga Landín en la mesa de trabajo sobre la soledad no deseada convocada en el salón de actos de la Biblioteca Jovellanos.

Jana Suárez Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 14:43

La soledad no deseada es un problema colectivo que acucia con gravedad nuestra región debido al alto porcentaje de población envejecida. En Gijón, según datos que avanzó EL COMERCIO, en Gijón hay 22.400 personas mayores de 80 años y de estas el 77% necesitan algún tipo de ayuda para realizar sus tareas diarias, y el 11%, es decir, más de 2.500 se sienten absolutamente solas y están aisladas de cualquier contacto social. «Esto es inadmisible. Nadie quiere ver a nuestros mayores solos. Por eso desde el Ayuntamiento estamos desarrollando numerosas acciones en la medida de lo posible para devolverles la alegría a sus ojos y a su vida», destacó ayer el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás durante la mesa de trabajo en la que han participado cerca de medio centenar de entidades en el marco del nuevo Plan Local de Acción de las Personas Mayores 2025-2028.

Guzmán participó, el pasado martes, en la presentación en Oviedo de la Estrategia Asturiana sobre la Soledad no Deseada (2025-2030) que incorpora un conjunto de medidas «para detectar, prevenir y facilitar apoyos a las personas que sufren el creciente problema del aislamiento involuntario», afirmó la vicepresidenta Gimena Llamedo. «Estamos en esa misma línea, es más, podemos afirmas que desde el área de Servicios Sociales de nuestra ciudad somos pioneros en muchas acciones para combatir este creciente problema del aislamiento». Se refería el edil popular, entre otros, al proyecto 'Ciudadelas'.

Inspirado en iniciativas europeas como el modelo holandés Buurtzorg, Ciudadelas sitúa a Gijón como una de las primeras ciudades en España en apostar decididamente por un modelo de atención domiciliaria centrado en la comunidad y en la personalización del cuidado. «Ciudadelas no es solo un experimento, es el comienzo de una nueva forma de cuidar. Ya se está desarrollando con éxito en el barrio de El Coto desde hace unos meses y próximamente lo trasladaremos a otros dos barrios más», matizó Covadonga Landín, directora de FMSS. «Un cuidado arraigado en el territorio, en las relaciones humanas y en la dignidad de quienes cuidan y son cuidados«, incidió Pendás.

'Ciudadelas' promueve una coordinación efectiva entre servicios sociales, sanitarios, asociaciones vecinales y entidades del tercer sector, generando una red de apoyos amplia y sostenible. «El cuidado no puede ser una tarea individual ni fragmentada; requiere corresponsabilidad institucional, comunitaria y social», detalló a este periódico Beatriz Gala, socióloga de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS).

Confianza y proximidad

El programa instaurado desde el pasado verano, es «un modelo pionero en toda España y con el que estamos viendo como se construyen lazos comunitarios y personales muy importantes para paliar la soledad no deseada», subrayó María Teresa Álvarez Carrió, jefa del área de promoción social de la FMSS. La clave del modelo radica en la creación de equipos territoriales estables, compuestos por auxiliares de ayuda a domicilio que trabajan exclusivamente en un mismo barrio. «Lo que llevamos haciendo desde hace unos meses en El Coto, es generar vínculos de confianza entre los cuidadores y las personas atendidas, mejorar la planificación del servicio, reducir desplazamientos innecesarios y fortalecer la atención preventiva. Además, se promueve una relación estrecha con los recursos sociales, sanitarios y comunitarios del entorno».

El equipo está compuesto de 15 profesionales que atienden de forma continuada a unas 50 personas usuarias. «Lo de continuada es muy importante. » Supone una transformación profunda del modelo de cuidados, que pone en el centro a las personas, a sus relaciones, y al territorio donde viven». Se abandona el sistema tradicional de de rotación de cuidadores y se apuesta por equipos estables, cercanos y comprometidos con la comunidad «la lógica fragmentada y rotativa del sistema tradicional» para apostar por equipos estables, cercanos y comprometidos con la comunidad. «Las trabajadoras conocen perfectamente a las personas que cuidan y se crean unos lazos de unión, empatía y familiaridad únicos con estas personas dependientes pero también generando que entre ellas se conozcan, que los cuidadores interactúen unos con otros y que se integren en el barrio», detalló Álvarez Carrio. El modelo contempla por tanto también la creación de espacios de encuentro, participación y apoyo mutuo. «Hicimos una merendola en verano al inicio del proyecto y fue todo un éxito. Nos encantó porque muchas personas usuarias se hicieron amigos. Esas acciones son los que evitan la soledad no deseada», apuntó la técnico de la Fundación, Beatriz Gala quien destacó que «es fácil comprobar que la mayoría de los usuarios comparten lugares de parada: farmacias, parques, centros municipales intregrados, centro de sanidad, etc..»

Dignificar el trabajo de cuidados

Otro de los pilares fundamentales del proyecto es la mejora de las condiciones laborales del personal de ayuda a domicilio. El enfoque territorial favorece la estabilidad, la autonomía profesional y el acompañamiento de las trabajadoras, lo que repercute directamente en la calidad del servicio.

El proyecto incluye formación continua, reuniones de coordinación semanales, soporte emocional y un seguimiento profesional que dignifica y profesionaliza aún más esta labor esencial.

La Fundación Municipal de Servicios Sociales lleva además una evaluación rigurosa de este proyecto. Entre los indicadores que se monitorizarán se incluyen la satisfacción de usuarios y profesionales, la mejora de la autonomía personal, la reducción de hospitalizaciones evitables y el impacto en la red comunitaria.

Representantes de cerca de 50 entidades sociales, comerciales, vecinales, de ocio, turismo, deportivas, culturales, etc... conforman la mesa de trabajo contra la 'soledad no deseada' se reúnen este jueves en el salón de actos de la Biblioteca Jovellanos. «Hoy mimo puedo afirmar que se han unido tres nuevas entidades: la Fundación Real Sporting de Gijón, la asociación de vecinos de 'La Serena' y representantes las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Llegar a todos los barrios de Gijón

El edil popular quiso destacar «el ímpetu de seguir trabajando con responsabilidad, vocación de servicio y altura de miras para que esta mesa sea una herramienta útil, transformadora y con resultados visibles a corto y medio plazo por lo que hemos llevado a cabo una transformación logística y organizadora. La mesa constará de una comisión integrada por representantes y técnicos de la Fundación de Servicios Sociales que se reunirá cada tres meses y además se crearán espacios de ciudadanos en los que la mesa se dividirá en grupos más reducidos y que sean más prácticos a la hora de trabajar», comentó Pendás. «Además quiero descentralizar las reuniones y no solo llevarlas a cabo en la Biblioteca Jovellanos, también llevarlas a todos los barrios de Gijón», concluyó el edil de Servicios Sociales.

