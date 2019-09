El Llano, Nuevo Roces y Ceares, los barrios con más peso extranjero Los tres superan el 6%, frente a la media del 4,5% del conjunto de la ciudad | En total, la población con pasaporte foráneo suma 12.329 personas. La comunidad rumana es mayoritaria en casi todas las zonas IVÁN VILLAR GIJÓN. Lunes, 30 septiembre 2019, 17:06

12.329 ciudadanos extranjeros residen en Gijón según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Representan un 4,5% de la población total, porcentaje que repunta después de varios años a la baja y tras haber marcado en 2012 un pico del 5,2%. La cifra está muy por debajo de la media nacional, del 10,1%, pero supera la media regional fijada en el 3,9%. Más de un tercio de esta población foránea (38,7%) tiene pasaporte de algún país de la Unión Europea, otro 35,3% son nacionales de países americanos, un 14,1% son africanos, el 6,6% asiáticos y otro 4,6% de países europeos no comunitarios. Por países, la comunidad más numerosa es desde hace años la rumana, que con 2.771 residentes en Gijón representa actualmente un 22,4% de los extranjeros y un 1% de la población total del concejo. Tras ellos se sitúan 683 marroquíes, que suponen el 5,5% del censo foráneo, y 665 colombianos, que representan un 5,4%. Brasil (4,6%), Venezuela (4,4%), China (4%), Paraguay (3,8%), República Dominicana (3,7%), Portugal (3,3%) y Senegal (3,2%) completan el listado de las diez nacionalidades con más presencia en las calles de Gijón. No obstante, el reparto de extranjeros no es uniforme. Y mientras en tres barrios superan el 6% de la población, hay cinco en los que no llegan al 3%.

El Llano es el corazón central de la inmigración en Gijón. Es el barrio con más población extranjera tanto en números absolutos (2.420) como relativos (6,4%). El pasaporte rumano, como ocurre en el conjunto de la ciudad y en la gran mayoría de los barrios, es el que más se repite. De hecho lo tienen uno de cada cuatro vecinos extranjeros. En total, 606. Tras ellos constan un 6,1% de marroquíes (150), un 5,8% de colombianos (141), un 4,8% de senegaleses (115), otros tantos dominicanos (113) y un 4,3% de venezolanos (105).

El segundo porcentaje más alto de población extranjera se registra en Nuevo Roces y la parte rural de Roces -los datos que facilita el INE incluyen ambas áreas en un mismo bloque-, donde representa un 6,3% del total de vecinos. En cifras absolutas, eso sí, el dato es bastante inferior a otros barrios, pues el número de residentes foráneos son tan solo 305. Esta zona de la ciudad es una de las pocas excepciones a la mayoría rumana predominante. En su caso es Ucrania el país con más presencia en el censo, con 36 personas que suponen un 11,8% del total de extranjeros. Les sigue muy de cerca la comunidad venezolana, con 34 miembros (11,1%). Los rumanos son terceros, con 29 vecinos.

Ceares es el tercer barrio donde la población inmigrante supera el 6%. Tienen pasaporte de otro país 947 de sus 15.600 vecinos. De ellos, un 28% son rumanos (267), otro 4,7% marroquíes y un 4,5% colombianos.

Aunque su peso sobre la población total es menor, por número también destaca la presencia de extranjeros en el centro y La Calzada, en ambos casos por encima del millar. En el primero de estos barrios alcanzan los 1.463 vecinos, que equivalen a un 4,65% del total de residentes. Entre ellos constan 310 rumanos, que suponen uno de cada cinco extranjeros. Tras ellos hay casi un centenar de paraguayos (6,7%), 91 ciudadanos chinos (6,2%), 68 brasileños (4,6%) y 66 colombianos (4,4%). En La Calzada la población inmigrante suma 1.049 vecinos, que son un 4,1% del total de residentes del barrio. Nuevamente Rumanía aparece en el primer puesto, con 219 personas, seguida en este caso de Marruecos (93) y Senegal (75).

Británicos en Cimavilla

En Laviada el peso de la población extranjera alcanza el 5,4%, en Pumarín el 5,3% y en La Arena el 5%. Los porcentajes más bajos se dan en la zona este, con un 2,5% en Las Mestas, un 2,2% en El Bibio y un 2,1% en Viesques, además de en Moreda, donde el número de inmigrantes se queda en el 1,9%. En Cimavilla, con un centenar de extranjeros (un 4%), destaca que la comunidad más representada sea la británica, justo por delante de la rumana. En Viesques el primer puesto es para los italianos y en Tremañes y Veriña para los portugueses.

Por secciones censales, distribución que abarca zonas con entre 600 y 2.500 habitantes equivalentes a unas pocas manzanas, el lugar de Gijón donde se concentra un mayor porcentaje de extranjeros es el triángulo que conforman las avenidas de Schulz y Manuel Llaneza y la calle Colón, en El Llano, con un 12,1%.